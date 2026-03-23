Об этом пишет СБУ.

Смотрите также Венгрию изолируют в ЕС из-за опасений утечек информации в Кремль, – Politico

Что известно о венгерском разведчике на Закарпатье?

Весной 2025 года на Закарпатье СБУ задержала двух венгерских шпионов. Это был первый в истории Украины подобный случай.

Агенты собирали данные о военной защищенности региона, общественно-политические настроения местных и возможную реакцию в случае введения венгерских войск.

Деятельностью этой агентуры руководил кадровый сотрудник венгерской военной разведки Золтан Андре.

Именно он проводил в Венгрии агентурные встречи с одним из своих информаторов из Закарпатья, который шпионил в западном регионе Украины и за это был задержан контрразведкой СБУ,

– говорят в службе.

Андре с 2016 до 2020 находился в Грузии. Там он тоже проводил разведывательную деятельность "под прикрытием" представителя дипломатической миссии Венгрии.

А в 2021, после возвращения с Южного Кавказа, он начал разведывательно-подрывную деятельность и против Украины.

Тогда же он лично завербовал экс-военного из Береговского района и перевел его в "режим ожидания", а "активировал" его в сентябре 2024 года.

Предатель должен был шпионить на Закарпатье. В частности, он:

разведывал места дислокации Сил обороны, в частности пытался обнаружить боевые позиции украинской ПВО.

должен был подыскать "кандидатов" на вербовку, особенно бывших и кадровых военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов Украины.

Кроме этого, по имеющимся данным, Андре использовал для вербовки возможности венгерских дипломатических учреждений на Закарпатье, в которых местные жители подавали анкеты с персональными данными на получение венгерского гражданства,

– добавили в СБУ.

За "сотрудничество" венгерский разведчик обещал деньги и различные преференции от его страны.

Все беседы и встречи Андре преимущественно проводил в собственном авто, а для конспирации использовал псевдоним.

Кто еще попался на крючок венгра?

Следующей фигуранткой, которую привлек к сотрудничеству Андре, стала бывшая контрактница одной из боевых бригад ВСУ. Ее задержали вместе с другим агентом.

Также венгерский разведчик пытался завербовал еще одного военнослужащего ВСУ. Ему вместо денег обещал регулярные поставки наркотиков для "личных нужд".

Контрразведка СБУ продолжает устанавливать всех участников венгерской агентурной сети, которые действовали во вред Украине.

Каждый из злоумышленников будет найден и привлечен к ответственности за преступления против нашего государства,

– отметили в СБУ.

Важно! Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными. Если к Вам обращаются с сомнительными предложениями или вы увидели подозрительные предметы и лиц или получили информацию о деятельности российских спецслужб, страницы в Интернете и соцсетях, которые они используют для вербовки, сообщайте об этом СБУ:



- чат-бот "Спали" ФСБшника",

- телефон – 0 800 501 482,

- Email – callcenter@ssu.gov.ua.

Шпионы в Украине: последние новости