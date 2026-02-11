Ему уже сообщили о подозрении, продолжается расследование. Об этом сообщила Ровенская областная прокуратура.
Смотрите также Газовые "шпионы" Путина: как Россия работает через ученых в ЕС
Что известно о деятельности шпиона?
В Ровно правоохранители разоблачили гражданина России, который выдавал себя за оппозиционера к кремлевскому режиму, но, по данным следствия, работал на российские спецслужбы.
Мужчина проживал в Украине и пытался втереться в доверие к местным жителям, чтобы получать нужную информацию.
Следователи установили, что он собирал данные об украинском подполье Сил специальных операций. В частности, интересовался контактами, местами пребывания и деятельностью людей, которые могли быть связаны с движением сопротивления.
Задержали шпиона в феврале 2026 года, когда он фотографировал документы с грифом секретности "Совершенно секретно".
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и возможные сообщники. Ему может грозить серьезное наказание за работу в пользу государства-агрессора.
Шпионы врага в Украине: кого еще недавно разоблачили?
СБУ и ГУР задержали белорусскую шпионку Инну Кардаш, которая работала в украинских СМИ. Она использовала интимные отношения, чтобы проникнуть в военные структуры. Кардаш обвиняют в шпионаже в пользу белорусского КГБ, ей грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
СБУ задержала двух агентов российской разведки, которые фиксировали последствия ракетного удара по Львовской области для подготовки новых обстрелов. Задержанным объявили подозрение в государственной измене, изъяты электронные устройства с доказательствами сотрудничества с ГРУ, они находятся под стражей.