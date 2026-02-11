Йому вже повідомили про підозру, триває розслідування. Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура.

Дивіться також Газові "шпигуни" Путіна: як Росія працює через науковців у ЄС

Що відомо про діяльність шпигуна?

У Рівному правоохоронці викрили громадянина Росії, який видавав себе за опозиціонера до кремлівського режиму, але, за даними слідства, працював на російські спецслужби.

Чоловік проживав в Україні та намагався втертися в довіру до місцевих жителів, щоб отримувати потрібну інформацію.

Слідчі встановили, що він збирав дані про українське підпілля Сил спеціальних операцій. Зокрема, цікавився контактами, місцями перебування та діяльністю людей, які могли бути пов’язані з рухом опору.

Затримали шпигуна у лютому 2026 року, коли він фотографував документи з грифом секретності "Цілком таємно".

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини та можливі спільники. Йому може загрожувати серйозне покарання за роботу на користь держави-агресора.

Шпигуни ворога в Україні: кого ще нещодавно викрили?