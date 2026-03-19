Боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" із позивним "Свят" в ефірі 24 Каналу розповів, що окупанти давно намагаються захопити їхніх військових живими. За його словами, одна з таких історій закінчилася для росіян зовсім не так, як вони планували.

Окупанти прорахувалися з бійцем "Артану"

На цій ділянці проти підрозділу стоять російські десантники з 7-ї десантно-штурмової дивізії та 19-го полку. Це жорсткий відтинок, де під час активних дій обидві сторони постійно тиснуть одна на одну, а після появи "Артану" росіяни дуже швидко розуміють, хто саме зайшов працювати поруч. Саме тому вони не просто намагаються стримати групу в бою, а окремо полюють на її бійців.

Вони нас уже давно знають і бояться. Ми не раз показували: коли приїжджаємо, їхнього особового складу стає значно менше,

– розповів "Свят".

Для росіян захопити військовослужбовця Головного управління розвідки з такого підрозділу – це і воєнна ціль, і пропагандистський трофей. Через це вони, за словами бійця, особливо вперто намагаються взяти когось живим, але щоразу впираються в іншу підготовку, іншу мотивацію і зовсім іншу поведінку в критичний момент.

Противник дуже хоче взяти в полон наших військовослужбовців. Ви ж розумієте, що для них означає взяти в полон бійця Головного управління розвідки, підрозділу "Артан", який уже показав багато успішних операцій. Але в них цього не виходить і не вийде,

– сказав боєць.

Як приклад він згадав побратима, якого двоє російських десантників таки захопили і понад дві доби тримали на своїй позиції. Увесь цей час його змушували копати укриття для себе, були впевнені, що повністю його зламали, і вже не чекали від нього жодної дії. Усе змінилося під ранок третьої доби, коли на ворожій позиції втратили пильність.

На третю добу наш військовослужбовець дочекався моменту. Один окупант спав, другий уже дрімав. Він заволодів їхньою зброєю, ліквідував двох росіян і повернувся на свою позицію. Наші люди, вони не здаються, вони незламні,

– розповів "Свят".

Важливо! Біля Гуляйполя росіяни спробували скористатися туманом і піти в наступ, але українські сили підготували оборону, зайняли вигідні позиції й зупинили ворога. За добу окупанти втратили близько 1700 убитими і пораненими, з них приблизно 900 – на одному напрямку.

Останні новини з фронту: