Про це повідомили в СБУ.

Як зловмисник "зливав" координати?

За словами правоохоронців, основними цілями ворога були укріпрайони та бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи росіян.

Після отримання координат окупанти планували здійснити по них прицільні удари, зокрема півторатонними керованими авіабомбами.

Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри, завчасно викрили агента і затримали його після проведення заходів з убезпечення локацій українських військ,

– йдеться в заяві.

Як встановило розслідування, наведенням КАБів займався завербований росіянами безробітний мешканець Добропілля. У поле зору російського ГРУ він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі у чатах телеграм-каналів.

Після агент об'їжджав Покровську агломерацію та проводив дорозвідку, щоб зробити фото військових об'єктів і позначити геолокації на гугл-картах. Для координації дій зловмисник також перебував на постійному зв'язку з куратором від російського ГРУ.

Під час обшуків у затриманого вилучили телефон, з якого він контактував з російським спецслужбістом за допомогою месенджера.

Слідчі СБУ вже повідомили агенту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

