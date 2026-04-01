Кроме подрыва ТЦК, ему удалось выполнить указание кураторов по поджогам релейных шкафов местного филиала Укрзализныци. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Что известно о суде над предателем, которого разоблачили в Херсоне?

По материалам Службы безопасности Украины суд приговорил к 15 годам заключения с конфискацией имущества агента российской спецслужбы, который готовил теракт в Херсоне.

Известно, что подозреваемого задержали в марте 2025 года "на горячем" при попытке оставить сумку с самодельным взрывным устройством у входа в областной ТЦК. По данным следствия, российские кураторы планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе с самим агентом.

Исполнителем оказался безработный житель Черкасс, которого завербовали через телеграмм-каналы по поиску "легких заработков". Перед выполнением основной задачи его привлекали к поджогам релейных шкафов местного филиала Укрзализныци.

Впоследствии мужчину отправили в Херсон, где он получил координаты тайника с самодельной бомбой. Также по указанию кураторов он установил на смартфон специальное программное обеспечение, что позволяло отслеживать его передвижения. Таким образом российская спецслужба планировала контролировать местонахождение агента и осуществить подрыв вблизи ТЦК.

Во время обыска у задержанного изъяли взрывчатку и телефон с доказательствами контактов с представителями ФСБ. Суд признал его виновным по статьям о государственной измене и диверсии, совершенную в условиях военного положения.

