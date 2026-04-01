Крім підриву ТЦК, йому вдалося виконати вказівку кураторів з підпалів релейних шаф місцевої філії Укрзалізниці. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Дивіться також Мільйонні хабарі: на Харківщині СБУ затримала очільника відомої політсили за незаконні схеми

Що відомо про суд над зрадником, якого викрили у Херсоні?

За матеріалами Служби безпеки України суд засудив до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна агента російської спецслужби, який готував теракт у Херсоні.

Відомо, що підозрюваного затримали у березні 2025 року "на гарячому" під час спроби залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм біля входу до обласного ТЦК. За даними слідства, російські куратори планували дистанційно підірвати вибухівку разом із самим агентом.

Виконавцем виявився безробітний мешканець Черкас, якого завербували через телеграм-канали з пошуку "легких заробітків". Перед виконанням основного завдання його залучали до підпалів релейних шаф місцевої філії Укрзалізниці.

Згодом чоловіка відправили до Херсона, де він отримав координати схрону із саморобною бомбою. Також за вказівкою кураторів він встановив на смартфон спеціальне програмне забезпечення, що дозволяло відстежувати його пересування. Таким чином російська спецслужба планувала контролювати місцезнаходження агента і здійснити підрив поблизу ТЦК.

Під час обшуку у затриманого вилучили вибухівку та телефон із доказами контактів із представниками ФСБ. Суд визнав його винним за статтями про державну зраду та диверсію, вчинену в умовах воєнного стану.

Що відомо про інших зрадників, яких викрили нещодавно?