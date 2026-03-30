Що відомо про викриття "прихильниці" Путіна?

У понеділок, 30 березня, представники СБУ затримали прихильницю "руского міра". Нею виявилась керівниця одного з відділів Міністерства культури України.

Жінка підтримувала риторику російського диктатора Володимира Путіна, виправдовувала ворожі удари по українській критичній інфраструктурі, зокрема по об'єктах енергетики, поширювала фейки й російську пропаганду про Сили оборони України та розповсюджувала дезінформацію стосовно оперативної ситуації на фронті.

За даними розслідування, таку інформацію посадовиця Мінкульту розповідала своїм колегам та знайомим.

Лінгвістична експертиза, проведена за ініціативою СБУ, підтвердила, що жінка займалась інформаційно-підривною діяльністю на користь Росії.

Під час обшуків у фігурантки було вилучено 4 смартфони, 2 ноутбуки, жорсткий диск та інші матеріали, які слугують доказами злочинів.

Слідчі СБУ повідомили чиновниці про підозру за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників),

– додали у службі.

Посадовиці загрожжує до 8 років ув'язнення із конфіскацією майна.