Основним завданням агента було передавати росіянам локації аеродромів з "графіками" польотів авіації ЗСУ. Про це повідомили в СБУ.

Як СБУ затримала російського шпигуна?

Завдання росіян виконував безробітний чоловік, який через телеграм-канали намагався знайти спосіб для заробітку "легких грошей". Щоб відстежити локацію та періодичність вильотів української авіації, він облаштував на даху будинку спостережний пункт.

Після того як зловмисник відзняв локації та написав графік польотів авіації Сил оборони України, він намагався передати усі дані росіянам.

Окупанти планували використати отриману інформацію для майбутнього балістичного удару по позиціях українських військових.

Проте СБУ випередила агента та затримала його на Житомирщині, а усі відзняті локації вдалося убезпечити. Під час обшуків в агента знайшли оптику, яку він використовував для стеження, а також телефон з усіма доказами співпраці з ворогом.

Його звинуватили у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Тепер зловмисник проведе 15 років у в'язниці.

