Основной задачей агента было передавать россиянам локации аэродромов с "графиками" полетов авиации ВСУ. Об этом сообщили в СБУ.

Как СБУ задержала российского шпиона?

Задание россиян выполнял безработный мужчина, который через телеграмм-каналы пытался найти способ для заработка "легких денег". Чтобы отследить локацию и периодичность вылетов украинской авиации, он обустроил на крыше дома наблюдательный пункт.

После того как злоумышленник отснял локации и написал график полетов авиации Сил обороны Украины, он пытался передать все данные россиянам.

Оккупанты планировали использовать полученную информацию для будущего баллистического удара по позициям украинских военных.

Однако СБУ опередила агента и задержала его на Житомирщине, а все отснятые локации удалось обезопасить. Во время обысков у агента нашли оптику, которую он использовал для слежки, а также телефон со всеми доказательствами сотрудничества с врагом.

Его обвинили в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Теперь злоумышленник проведет 15 лет в тюрьме.

