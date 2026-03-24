Чтобы получить засекреченные материалы с оборонного завода, российская спецслужба завербовала безработного жителя Харьковщины. Об этом сообщили в СБУ.
Смотрите также СБУ обнаружила "крота" в Силах беспилотных систем, который работал на Россию и Беларусь
Как агент российской ГРУ пытался украсть схемы?
Оккупанты заметили мужчину еще до начала полномасштабного вторжения. Тогда злоумышленник поехал в Россию к своим родственникам.
Агент, за деньги от россиян, согласился втереться в доверие к работнику украинского оборонного предприятия, чтобы получить секретную документацию о танке "Оплот".
Вниманию! "Оплот" – это уникальный современный боевой украинский танк, предназначен для огневого поражения всех видов наземных, надводных и низколетящих воздушных целей.
Впрочем, планы злоумышленника провалились. СБУ задержала его еще в начале "работы" и разведки, поймав "на горячем".
Во время обысков у мужчины нашли телефон со всеми доказательствами сотрудничества с россиянами. Тогда ему сообщили о подозрении в государственной измене.
Что известно о других успешных операциях СБУ?
СБУ разоблачила агентурную сеть Венгрии на Закарпатье, которую возглавлял венгерский разведчик Золтан Андре. Он завербовал бывших военнослужащих, обещая деньги и другие преференции.
Нацполиция и СБУ задержали 18-летнего российского агента, который готовил теракты в Харькове. Агент планировал использовать самодельные взрывчатки с дистанционным управлением.
Правоохранители на Харьковщине задержали российского агента, который планировал атаку на одну из крупнейших ТЭС Украины. Житель Чугуевского района также поддерживал оккупантов и публиковал прокремлевские комментарии.