Чтобы получить засекреченные материалы с оборонного завода, российская спецслужба завербовала безработного жителя Харьковщины. Об этом сообщили в СБУ.

Как агент российской ГРУ пытался украсть схемы?

Оккупанты заметили мужчину еще до начала полномасштабного вторжения. Тогда злоумышленник поехал в Россию к своим родственникам.

Агент, за деньги от россиян, согласился втереться в доверие к работнику украинского оборонного предприятия, чтобы получить секретную документацию о танке "Оплот".

Вниманию! "Оплот" – это уникальный современный боевой украинский танк, предназначен для огневого поражения всех видов наземных, надводных и низколетящих воздушных целей.

Впрочем, планы злоумышленника провалились. СБУ задержала его еще в начале "работы" и разведки, поймав "на горячем".

Во время обысков у мужчины нашли телефон со всеми доказательствами сотрудничества с россиянами. Тогда ему сообщили о подозрении в государственной измене.

