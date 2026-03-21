Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Что известно об агенте Кремля?
По данным следствия, СБУ и Нацполиция заблаговременно сорвали попытку врага организовать теракты. Злоумышленник должен был изготовить самодельные взрывчатки с дистанционным управлением и заложить в людных местах в Харькове.
Российские спецслужбы планировали активировать взрывчатку в час пик с помощью звонков на телефоны, которыми были оснащены самодельные устройства. Агента задержали "на горячем" в арендованной квартире во время изготовления взрывчатки.
Злоумышленником оказался 18-летний парень с наркозависимостью. Его завербовали через телеграмм по поиску "легких денег за дозу". Во время обысков у него нашли 2,5 литра химической жидкости, электронные компоненты для детонации и телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.
Переписка агента с российскими кураторами / Фото СБУ
Фигуранту сообщили о подозрении по делу о пособничестве в подготовке теракта. Парень находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Что известно о подобных случаях?
СБУ сообщила о задержании агента России в Днепре. Ее подозревают в подготовке теракта с использованием самодельного взрывного устройства. По данным следствия, она изготовила СВУ, спрятала его в рюкзак и ждала указаний куратора относительно места закладки. После чего взрывчатку планировали дистанционно активировать с помощью мобильного телефона.
У Днепре разоблачили российского агента, который после самовольного оставления воинской части начал сотрудничать с врагом и передавал данные об украинских объектах. По данным следствия, он искал "легкие деньги" в соцсетях. Однако получил задание от российских кураторов и под видом обычных прогулок снимал блокпосты, запасные командные пункты ВСУ и объекты Укрзализныци.
Контрразведка СБУ в Донецкой области задержала бывшего руководителя стратегического предприятия, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами и корректировке воздушных атак по району Краматорска. По данным следствия, после увольнения с работы его завербовал бывший подчиненный, связан с вооруженными формированиями России. После этого мужчина собирал информацию о позициях Сил обороны, в частности запасные командные пункты, логистические центры и подразделения БпЛА.