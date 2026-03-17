После начала "работы" на врага, мужчина гулял по городу и снимал военную и энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщили в СБУ.
Как мужчина начал работать на Россию?
СБУ 16 марта сообщила об успешном задержании военного в СЗЧ, который начал работать на оккупантов. Среди отснятых объектов были:
- блокпосты;
- запасные командные пункты ВСУ;
- станции регионального филиала Укрзализныци.
Правоохранители сообщили, что мужчина во время прогулок разговаривал по телефону, но на самом деле фиксировал на камеру инфраструктуру.
После "работы" агент решил, что сможет просто спрятаться в доме родственников на Днепропетровщине. Впрочем, СБУ сломали планы злоумышленника и успешно его задержали.
Во время обыска следователи изъяли у предателя телефон со всеми доказательствами сотрудничества с врагом, а также зашифрованные видеофайлы с объектами и координатами.
Российскому агенту сообщили о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Что известно об успешных операциях СБУ?
Правоохранители в Ровно предотвратили теракт, задержав мужчину во время закладки взрывчатки возле кафе. Мужчина изготовил взрывное устройство по инструкциям российских кураторов.
Контрразведка СБУ в Донецкой области задержала бывшего руководителя стратегического предприятия, который корректировал российские обстрелы.
СБУ задержала агента ФСБ России, которая корректировала огонь по ТЭЦ и оборонным предприятиям, маскируя "работу" под прогулки с дочкой.