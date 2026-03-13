Злоумышленник "путешествовал" по Украине и искал места дислокации ПВО, блокпостов и аэродромов, а затем передавал отчет россиянам. Об этом сообщили в СБУ.
Как российского шпиона разоблачила СБУ?
Правоохранители сообщили, что мужчина во время пребывания на западе Украины, пытался найти аэродромы с боевой авиацией ВСУ.
СБУ следила за агентом еще в начале его "работы". Таким образом удалось обезопасить все отснятые локации, а также задокументировать все преступления.
Предателя задержали в его же доме в Кировоградской области. Мужчина был завербован россиянами через давнего знакомого, который работал на оккупантов на временно оккупированной территории Запорожья.
Следователи сообщили агенту о подозрении за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Что еще известно об успешных операциях СБУ?
Правоохранители в Ровно предотвратили теракт, задержав мужчину во время закладки взрывчатки возле кафе. Ему грозит до 12 лет заключения.
Контрразведка СБУ в Донецкой области задержала бывшего руководителя стратегического предприятия, который корректировал российские обстрелы.
СБУ задержала агента ФСБ России, которая корректировала огонь по ТЭЦ и оборонным предприятиям, маскируя "работу" под прогулки с дочкой.