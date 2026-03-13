Злоумышленник "путешествовал" по Украине и искал места дислокации ПВО, блокпостов и аэродромов, а затем передавал отчет россиянам. Об этом сообщили в СБУ.

Как российского шпиона разоблачила СБУ?

Правоохранители сообщили, что мужчина во время пребывания на западе Украины, пытался найти аэродромы с боевой авиацией ВСУ.

СБУ следила за агентом еще в начале его "работы". Таким образом удалось обезопасить все отснятые локации, а также задокументировать все преступления.

Предателя задержали в его же доме в Кировоградской области. Мужчина был завербован россиянами через давнего знакомого, который работал на оккупантов на временно оккупированной территории Запорожья.

Следователи сообщили агенту о подозрении за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Что еще известно об успешных операциях СБУ?