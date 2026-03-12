По данным следствия, после увольнения с работы мужчина попал в поле зрения российских спецслужб. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно об агенте Кремля, который корректировал российские обстрелы?

На него вышел бывший подчиненный, который еще в 2014 году присоединился к вооруженным формированиям России и вербовал агентов.

После того, как подозреваемый согласился на сотрудничество, он начал собирать информацию о расположении подразделений Силы обороны Украины. В частности, его интересовали запасные командные пункты, логистические центры и подразделения беспилотников в районе города Краматорск.

По данным правоохранителей, мужчина пешком обходил местность и пытался избегать контактов с военными и правоохранителями. Обнаруженные объекты он обозначал на картах Google, после чего передавал координаты российской стороне.

СБУ заметила его деятельность и заблаговременно защитила места пребывания украинских военных. Подозреваемого задержали во время завершающего этапа спецоперации.

Во время обыска правоохранители изъяли у него смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно о других случаях государственной измены?