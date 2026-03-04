Если бы ей удалось устроиться, то агент должна была отправлять россиянам персональные данные воинов и передавать информацию о размещении Сил обороны на востоке Украины. Об этом пишет Служба безопасности Украины.
Читайте также Готовил покушение на чиновника и теракт: СБУ задержала еще одного вражеского агента
Что известно об агенте России, которая пыталась устроиться в ТЦК?
Женщина переехала из Черкасс в Харьковскую область, там арендовала квартиру и должна была идти на собеседование на должность психолога в ТЦК. Однако, сначала агентка объехала общину на собственной машине, чтобы зафиксировать расположение подразделений и склады техники.
Работники СБУ заранее заметили разведывательную активность и задержали агента до ее визита в ТЦК. Во время обысков задержанной нашли телефон с доказательствами контактов с ФСБ и патроны к оружию.
Расследование установило, что первой задачей женщины была корректировка атак по энергетике Черкасской области. Она прибывала на места российских ударов, фотографировала их и сдавала врагу. Также пыталась разоблачить позиции средств ПВО.
После этого по вражескому поручению ее отправили в Краматорск, чтобы искать запасные командные пункты украинских военных. Далее она поехала на Харьковщину.
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей сообщили о подозрении по 111 статье Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Что известно о похожих случаях государственной измены?
СБУ разоблачила российского агента, который пытался использовать работу на запорожском оборонном заводе для сбора секретной информации о ПВО и антидронных системах. Мужчина, завербованный врагом, также снимал на камеру другие оборонные объекты города, чтобы передавать данные своему "куратору" в России.
В Киевской области задержали агента российской военной разведки, который готовил корректировку ракетных ударов по тепловым электростанциям столичного региона. Мужчина фотографировал оборудование и фиксировал состояние ТЭС после обстрелов, чтобы передавать данные врагу.
СБУ и Нацполиция задержали российского агента в рядах ВСУ, который передавал врагу места дислокации украинских подразделений и координаты запасных пунктов, складов и ПВО.