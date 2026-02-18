Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Как задержанный сотрудничал с Россией?
По данным следствия, сначала россияне поручили мужчине скрыто обойти периметр одной из ТЭС, чтобы отследить ее состояние после предыдущего обстрела. Он должен был рассказывать все увиденное с фотофиксацией технических сооружений и оборудования.
Сотрудники Службы безопасности задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной "цели". На месте происшествия у него изъят смартфон, на который он фотографировал внешнее состояние ТЭС,
– говорится в сообщении.
Задержанным оказался 26-летний житель Фастовского района, который ранее был заключен за убийство несовершеннолетней девушки. Вражеские спецслужбы заметили его в телеграмм-канале по поиску заработка "легких денег".
Подозреваемый согласился скорректировать воздушные атаки российской армии по энергетической инфраструктуре Киевской области, чтобы, как отмечают в СБУ, обесточить и оставить без теплоснабжения большую часть региона.
"Во время обыска на смартфоне задержанного обнаружен анонимный чат с куратором от ГРУ России, с которым он общался в режиме "исчезающих" сообщений", – добавляют в Службе безопасности Украины.
Мужчине объявили подозрение по статье о госизмене, совершенную в условиях военного положения, он находится под стражей. Согласно обнародованной информации, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Другие подобные случаи
Недавно СБУ задержала 48-летнюю жительницу Одессы, которая наводила ракетно-пушечные удары оккупантов по энергетической инфраструктуре портового города. Известно, что российскую шпионку задержали по месту жительства.
До этого СБУ и Нацполиция разоблачили агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты в Киеве и Житомире, изготавливая взрывные устройства. Подозреваемыми являются 24-летняя военная ВСУ и ее 25-летняя подруга, их задержали.
К слову, в целом СБУ фиксирует активизацию российских спецслужб по вербовке украинцев. Россияне выдают себя за правоохранителей и под разными предлогами заставляют граждан готовить поджоги, теракты и диверсии.