Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Смотрите также СБУ вызвала на допрос Игоря Кривецкого из-за подозрений в препятствовании деятельности ВСУ

Как задержанный сотрудничал с Россией?

По данным следствия, сначала россияне поручили мужчине скрыто обойти периметр одной из ТЭС, чтобы отследить ее состояние после предыдущего обстрела. Он должен был рассказывать все увиденное с фотофиксацией технических сооружений и оборудования.

Сотрудники Службы безопасности задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной "цели". На месте происшествия у него изъят смартфон, на который он фотографировал внешнее состояние ТЭС,

– говорится в сообщении.

Задержанным оказался 26-летний житель Фастовского района, который ранее был заключен за убийство несовершеннолетней девушки. Вражеские спецслужбы заметили его в телеграмм-канале по поиску заработка "легких денег".

Подозреваемый согласился скорректировать воздушные атаки российской армии по энергетической инфраструктуре Киевской области, чтобы, как отмечают в СБУ, обесточить и оставить без теплоснабжения большую часть региона.

"Во время обыска на смартфоне задержанного обнаружен анонимный чат с куратором от ГРУ России, с которым он общался в режиме "исчезающих" сообщений", – добавляют в Службе безопасности Украины.

Мужчине объявили подозрение по статье о госизмене, совершенную в условиях военного положения, он находится под стражей. Согласно обнародованной информации, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Другие подобные случаи