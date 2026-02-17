Одесситку завербовали в Телеграмм-канале по поиску "легких заработков". За деньги она согласилась уничтожать энергоинфраструктуру собственного города, передает СБУ.
Смотрите также Готовили теракты в людных местах: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ
Как агент ФСБ корректировала удары по энергообъектам Одессы?
Оккупанты поставили перед женщиной задачу – найти и передать координаты трансформаторных подстанций в микрорайонах, а также объектов высокого напряжения, питающих областной центр.
Предательница объезжала город на общественном транспорте, фиксируя на смартфон территорию энергообъектов. Также она обходила периметр электроподстанций, чтобы выявить повреждения и выяснить техническое состояние после недавних обстрелов.
Собранную информацию агент через мессенджер передавала куратору от ФСБ.
В частности, кроме фото с пометками на гугл-картах, "отчитывалась" об этапах восстановительных работ на объектах.
Шпионку задержали по месту жительства. Она как раз вернулась после разведвылазки и как раз готовила "доклад" для куратора из России.
Во время обысков у задержанной обнаружили два мобильных телефона, с помощью которых она накапливала разведданные и контактировала с фсб.
Одесситке сообщили о подозрении государственной измене. Ей грозит пожизненное заключение.
Женщина за деньги погружала Одессу в темноту / Фото СБУ
