За совершенное ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Как задержали корректировщика России?
Контрразведка СБУ сообщила о задержании очередного агента российского ГРУ. Он пытался передать врагу координаты стратегических объектов в Волынской, Ровенской и Тернопольской областях для атак.
Задержанный выявлял энергетическую и авиационную инфраструктуру, башни мобильной связи, а также ключевые объекты Укрзализныци с интенсивным движением грузовых эшелонов.
После вербовки 42-летний мужчина объезжал западные области на собственном авто. С помощью видеорегистратора он фиксировал геолокации объектов и передавал данные куратору в Россию, добавили в СБУ.
Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника еще на начальном этапе его разведывательной деятельности, задокументировали его и задержали по месту жительства,
– говорится в сообщении.
Перед этим, по данным следствия, задержанный устроился на критически важное предприятие и получил бронирование от мобилизации. Контакт с российскими спецслужбами он наладил через родственника, который проживает на ВОТ.
Во время обысков СБУ изъяла у корректировщика смартфон, в частности, с контактами российского куратора. Его личность уже установили.
Агенту сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения. Он находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Последние разоблачения СБУ: что известно?
В Харькове разоблачили и задержали преподавательницу, которая также сотрудничала с российским ГРУ. Она собирала данные об украинской военной технике и передавала их врагу через мессенджеры.
Городского голову Галича Олега Кантора задержали по подозрению в вымогательстве взятки. По данным следствия, чиновник требовал у предпринимателя более 230 тысяч гривен за аренду коммунальных земельных участков.
На Прикарпатье разоблачили 16-летнюю девушку, которая передавала российским спецслужбам информацию о Бурштынской ТЭС и аэропорт Ивано-Франковска.