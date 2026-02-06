За вчинене йому загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомила Служба безпеки України.

Дивіться також Це був теракт, – СБУ прокоментувала вибух авто в Одесі

Як затримали коригувальника Росії?

Контррозвідка СБУ повідомила про кириття чергового агента російського ГРУ. Він намагався передати ворогу координати стратегічних об'єктів у Волинській, Рівненській і Тернопільській областях для атак.

Затриманий виявляв енергетичну та авіаційну інфраструктуру, вежі мобільного зв'язку, а також ключові об'єкти Укрзалізниці з інтенсивним рухом вантажних ешелонів.

Після вербування 42-річний чоловік об'їжджав західні області на власному авто. За допомогою відеореєстратора він фіксував геолокації об'єктів і передавав дані куратору в Росію, додали в СБУ.

Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності, задокументували його і затримали за місцем проживання,

– йдеться в повідомленні.

Перед цим, за даними слідства, затриманий влаштувався на критично важливе підприємство та отримав бронювання від мобілізації. Контакт із російськими спецслужбами він налагодив через родича, який проживає на ТОТ.

Під час обшуків СБУ вилучила в коригувальника смартфон, зокрема, із контактами російського куратора. Його особу вже встановили.

Агенту повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України – державна зрада в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Останні викриття СБУ: що відомо?