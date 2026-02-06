Близько 05:00 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова вибухнув автомобіль Toyota. Власник машини загинув на місці. Про це йдеться у заяві Управління СБУ в Одеській області.

Що відомо про вибух автівки в Одесі?

СБУ кваліфікувала вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Нагадаємо, що у мережі поширюється інформація про те, що загиблий був військовим. Чоловік збирався вирушати на службу. Він сів у автівку, після чого стався вибух. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Зауважимо, що не вперше на військових скоюють замах у подібний спосіб. Так, на початку грудня на Оболоні у Києві теж вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждав військовослужбовець. Він отримав осколкові поранення. Пізніше цей інцидент теж кваліфікували як теракт. Виконавицю підриву затримали. Нею виявилася 24-річна дівчина, яка діяла на замовлення окупантів.