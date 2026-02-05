Об этом сообщил Офис генпрокурора в своем телеграм-канале.

Как городского голову Прикарпатья задержали правоохранители?

Одно из местных изданий Galka отмечает, что задержанным является Галич Олег Кантор. Он требовал более 230 тысяч гривен от частного предпринимателя. Деньги он получал поэтапно за передачу в аренду трех коммунальных земельных участков.

В июле 2025 года мэр получил первую часть взятки – 2 тысячи долларов. После этого при его участии на сессии горсовета приняли решение об изменении целевого назначения земельных участков и подготовку их к передаче в аренду через аукцион.

Правоохранители проводят обыск в кабинете задержанного / скриншоты

Впоследствии чиновник получил еще 1,6 тысячи долларов и обеспечил размещение на официальном сайте горсовета лота по продаже. Чтобы гарантировать победу "нужному" предпринимателю, он организовал участие в аукционе фиктивных конкурентов.

После "победы" бизнесмена городской голова требовал еще 100 тысяч гривен, угрожая не подписывать договор аренды. Чиновника задержали в собственном рабочем кабинете во время получения очередного транша за финальное оформление документов.

Что известно об успешных операциях СБУ?