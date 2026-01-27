Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Что известно о разоблачении одесских медиков?

Правоохранители рассказали, что двое одесских медиков – чиновник частного медицинского центра в Киевском районе Одессы и руководитель частной амбулатории организовали схему уклонения от призыва. Они оформляли фиктивные медицинские документы и способствовали получению призывниками групп инвалидности.

По данным следствия, за "услуги" в отношении двух мужчин медики требовали и получили 21 тысячу долларов США. В пакет входило изготовление необходимой медицинской документации и влияние на принятие решений уполномоченными лицами,

– объяснили в прокуратуре.

Схему разоблачили прокуроры Киевской окружной прокуратуры Одессы совместно с сотрудниками СБУ. По ходатайству прокуратуры фигурантам избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога почти 3 миллиона гривен каждому.

