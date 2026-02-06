Кое-где действуют экстренные отключения. Информацию о том, где именно пришлось применить ограничения, собрал 24 Канал, ссылаясь на сообщения от местных облэнерго.

В каких областях аварийные отключения и что это значит?

Ограничения ввели в Хмельницкой области. В облэнерго заметили, что кроме графика почасовых отключений, дополнительно введен график аварийных отключений.

Заметьте! Предупредить заранее о введении ГАВ невозможно. Эти ограничения применяются исключительно во избежание масштабных аварийных повреждений и стабилизации энергосистемы.

Подобная ситуация постигла и жителей Черкасской области. Там с 13:10 тоже применены графики аварийных отключений. В то же время продолжают действовать и почасовые отключения.

По распоряжению Укрэнерго применение графиков аварийных отключений не обошло и Николаевщину. В Черниговской области применено 5 очередей Графика аварийных отключений (ГАО) одновременно. В местном облэнерго напомнили, что ГАО действует по отдельному распоряжению НЭК "Укрэнерго".

А в Сумской области ограничения будут касаться 1 – 5 очередей потребителей. В Житомирской области будут действовать аварийные отключения электроэнергии.

В то же время аварийные графики отключений с 13:00 действуют и в Тернопольской области. Там, несмотря на это, и в дальнейшем актуальны графики почасовых отключений.

Где применили экстренные отключения?

В Черновицкой области применили экстренные отключения электричества, поэтому графики не действуют. По данным ДТЭК, экстренные отключения касаются также Днепропетровщины и Одесщины.

Обратите внимание! Во время экстренных отключений графики не действуют.

