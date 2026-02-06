Кое-где действуют экстренные отключения. Информацию о том, где именно пришлось применить ограничения, собрал 24 Канал, ссылаясь на сообщения от местных облэнерго.
Читайте также Россия атаковала Украину более 300 ударными БпЛА, "Кинжалами" и Х-59: есть попадания на 14 локациях
В каких областях аварийные отключения и что это значит?
Ограничения ввели в Хмельницкой области. В облэнерго заметили, что кроме графика почасовых отключений, дополнительно введен график аварийных отключений.
Заметьте! Предупредить заранее о введении ГАВ невозможно. Эти ограничения применяются исключительно во избежание масштабных аварийных повреждений и стабилизации энергосистемы.
Подобная ситуация постигла и жителей Черкасской области. Там с 13:10 тоже применены графики аварийных отключений. В то же время продолжают действовать и почасовые отключения.
По распоряжению Укрэнерго применение графиков аварийных отключений не обошло и Николаевщину. В Черниговской области применено 5 очередей Графика аварийных отключений (ГАО) одновременно. В местном облэнерго напомнили, что ГАО действует по отдельному распоряжению НЭК "Укрэнерго".
А в Сумской области ограничения будут касаться 1 – 5 очередей потребителей. В Житомирской области будут действовать аварийные отключения электроэнергии.
В то же время аварийные графики отключений с 13:00 действуют и в Тернопольской области. Там, несмотря на это, и в дальнейшем актуальны графики почасовых отключений.
Где применили экстренные отключения?
В Черновицкой области применили экстренные отключения электричества, поэтому графики не действуют. По данным ДТЭК, экстренные отключения касаются также Днепропетровщины и Одесщины.
Обратите внимание! Во время экстренных отключений графики не действуют.
Как Украина борется с последствиями вражеских атак и сохраняет энергосистему?
Министр энергетики Денис Шмигаль рассказал, что Украина вышла на рекордные объемы импорта электроэнергии из Европы. Он отметил основную причину этого. Речь идет прежде всего о постоянных российских атаках на украинскую энергосистему, что привело к существенному дефициту собственной генерации.
По его словам, Украина фактически интегрировалась в единый европейский энергетический рынок. Так, союзники оказывают поддержку Украине. Швеция выделила Украине пакет энергетической помощи на сумму 1 миллиард шведских крон.
От международных партнеров (Евросоюз, Италия, Германия, Польша, Франция, Испания, ЮНИСЕФ и другие) Украина получила энергооборудование общей мощностью более 145 МВт.
Киев, где ситуация с теплом и светом едва ли не самая сложная, получил от Евросоюза 177 генераторов, которые будут подключать к индивидуальным тепловым пунктам в жилых домах для обеспечения стабильного теплоснабжения.