Двое мужчин искали деньги на наркотики и начали сотрудничать с врагом. Об этом сообщила СБУ.
Как мужчины сотрудничали с врагом?
Двое местных наркозависимых, объезжая Киевскую область, снимали на телефон режимные объекты.
Фигуранты попали в поле зрения врага, когда искали деньги "на дозу" в профильных группах телеграмм-каналов,
– заявили в СБУ.
Корректировщики также проходили мимо своих "целей" и фотографировали их. Всю собранную информацию агенты присылали врагу через соцсети.
Доказательства сотрудничества мужчин с ФСБ / фото СБУ
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли их телефоны со всеми доказательствами. Следователи сообщили мужчинам о подозрении в государственной измене. Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.
Что еще известно об операциях СБУ?
СБУ и Нацполиция задержали 30-летнего агента Кремля в ВСУ. Он передавал врагу данные о местах дислокации украинских войск на Харьковщине.
В Харькове СБУ разоблачила 61-летнюю преподавательницу, которая работала на российскую ГРУ. Она собирала и передавала россиянам информацию об украинской военной технике.