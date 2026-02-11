Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
Чем занимался российский агент?
Завербованный врагом 30-летний мужчина был мобилизован в одну из бригад Вооруженных Сил, воюющей на Харьковщине. Он попал во внимание врага тогда, когда публиковал пророссийские комментарии в телеграмм-каналах.
Агент "сливал" оккупантам места дислокации своего соединения и смежных подразделений Сил обороны. Вскоре враг готовил по ним серию ударов. Больше всего российскую разведку интересовало координаты запасных пунктов, логистических складов и артиллерии. Кроме этого они пытались узнать местоположение ПВО.
Мужчина объезжал территорию области на служебном транспорте, обозначая на гугл-картах геолокации Сил обороны. Возвращаясь из разведвылазок в воинскую часть, он обобщал собранные данные для передачи куратору – сотруднику 316-го разведывательного центра ГРУ России.
Однако после одного из сеансов связи "крот" сбежал с территории воинской части и скрывался в доме близкой знакомой на Житомирщине.
Сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали агента на начальном этапе его разведывательной деятельности, а после этого задержали. А также они провели мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских защитников в прифронтовой зоне и на передовой,
– говорится в сообщении СБУ.
Во время обысков у задержанного изъяли телефон с доказательствами работы на врага. Также нашли две боевые гранаты и почти 300 грамм взрывчатых веществ. Он это забрал убегая из воинской части.
Агента обвиняют в государственной измене и незаконном обращении с оружием. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Какие еще были похожие случаи государственной измены?
В Киеве задержали 40-летнего банковского работника, которого россияне вербовали для сбора разведданных о Силах обороны и волонтеров. Агент фотографировал здания возле пунктов базирования ВСУ, передавал персональные данные клиентов и координаты резервного дата-центра банка. Ему сообщено о подозрении в государственной измене, во время обысков изъяты доказательства сотрудничества с ФСБ.
В Киеве суд также осудил еще одну агентку ФСБ, которая корректировала ракетные удары по столице, к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Женщина сотрудничала с оккупантами через своего мужа, который живет в Крыму и также подозревается в государственной измене. Она фиксировала места скопления украинских военных и правоохранителей, способствуя планированию воздушных атак.
Кроме этого российское ГРУ завербовало 42-летнего переселенца из Луганщины, который помогал готовить обстрелы Волынской, Ровенской и Тернопольской областей. Мужчина объезжал западные области на собственном авто, фиксировал геолокации стратегических объектов видеорегистратором и передавал эти данные куратору в Россию.