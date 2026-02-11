Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Читайте также Готовила удар по Бурштынской ТЭС: в Ивано-Франковске задержали несовершеннолетнюю шпионку

Чем занимался российский агент?

Завербованный врагом 30-летний мужчина был мобилизован в одну из бригад Вооруженных Сил, воюющей на Харьковщине. Он попал во внимание врага тогда, когда публиковал пророссийские комментарии в телеграмм-каналах.

Агент "сливал" оккупантам места дислокации своего соединения и смежных подразделений Сил обороны. Вскоре враг готовил по ним серию ударов. Больше всего российскую разведку интересовало координаты запасных пунктов, логистических складов и артиллерии. Кроме этого они пытались узнать местоположение ПВО.

Мужчина объезжал территорию области на служебном транспорте, обозначая на гугл-картах геолокации Сил обороны. Возвращаясь из разведвылазок в воинскую часть, он обобщал собранные данные для передачи куратору – сотруднику 316-го разведывательного центра ГРУ России.

Однако после одного из сеансов связи "крот" сбежал с территории воинской части и скрывался в доме близкой знакомой на Житомирщине.

Сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали агента на начальном этапе его разведывательной деятельности, а после этого задержали. А также они провели мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских защитников в прифронтовой зоне и на передовой,

– говорится в сообщении СБУ.

Во время обысков у задержанного изъяли телефон с доказательствами работы на врага. Также нашли две боевые гранаты и почти 300 грамм взрывчатых веществ. Он это забрал убегая из воинской части.

Агента обвиняют в государственной измене и незаконном обращении с оружием. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Какие еще были похожие случаи государственной измены?