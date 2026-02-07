Агент начала сотрудничество с россиянами через своего мужа, который живет во временно оккупированом Крыму и сотрудничает с ФСБ. Об этом сообщила СБУ.

Смотрите также Готовил обстрелы сразу трех областей: СБУ разоблачила корректировщика ГРУ России

Что известно о разоблачении агента ФСБ?

По данным следствия, 63-летняя жительница Киева помогала готовить ракетные удары по столице. Агентку разоблачила СБУ еще в июле 2022 года. Тогда она собирала координаты мест, где находились украинские военные и правоохранители.

Также она должна была скорректировать серию вражеских атак по локациям пожарно-спасательных подразделений, которые ликвидируют последствия российских обстрелов столицы,

– добавили в Службе безопасности.

Отмечается, что женщина обходила районы Киева, делала вид, что разговаривала по телефону, а на самом деле скрыто фотографировала потенциальные "цели".

Вернувшись домой, женщина обобщала полученные данные и наносила координаты объектов на гугл-карты для дальнейшей "отчетности" перед ФСБ,

– говорится в сообщении.

СБУ разоблачила и задержала агента в начале ее разведывательной деятельности. Во время обыска у нее изъяли телефон с доказательствами, в частности, контактами спецслужб врага.

Суд признал корректировщицу виновной в государственной измене в условиях военного положения. Она получила 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Также следователи заочно сообщили о подозрении в госизмене ее мужу, добавили в СБУ.

Недавние дела СБУ