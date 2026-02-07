Агент начала сотрудничество с россиянами через своего мужа, который живет во временно оккупированом Крыму и сотрудничает с ФСБ. Об этом сообщила СБУ.
Что известно о разоблачении агента ФСБ?
По данным следствия, 63-летняя жительница Киева помогала готовить ракетные удары по столице. Агентку разоблачила СБУ еще в июле 2022 года. Тогда она собирала координаты мест, где находились украинские военные и правоохранители.
Также она должна была скорректировать серию вражеских атак по локациям пожарно-спасательных подразделений, которые ликвидируют последствия российских обстрелов столицы,
– добавили в Службе безопасности.
Отмечается, что женщина обходила районы Киева, делала вид, что разговаривала по телефону, а на самом деле скрыто фотографировала потенциальные "цели".
Вернувшись домой, женщина обобщала полученные данные и наносила координаты объектов на гугл-карты для дальнейшей "отчетности" перед ФСБ,
– говорится в сообщении.
СБУ разоблачила и задержала агента в начале ее разведывательной деятельности. Во время обыска у нее изъяли телефон с доказательствами, в частности, контактами спецслужб врага.
Суд признал корректировщицу виновной в государственной измене в условиях военного положения. Она получила 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Также следователи заочно сообщили о подозрении в госизмене ее мужу, добавили в СБУ.
Недавние дела СБУ
Ранее СБУ сообщила о задержании агента российского ГРУ. Он фиксировал объекты критической инфраструктуры, в частности, энергетику в Украине для атак врага. Ему грозит пожизненное заключение.
В Одессе 6 февраля взорвался автомобиль, в результате чего погиб 21-летний водитель. СБУ квалифицировала случай как теракт и начала уголовное производство.
Ранее в Украине задержали трех пророссийских агитаторов. По данным Службы безопасности, они поддерживали войну и призывали оккупантов ударить "Орешником" по Киеву.