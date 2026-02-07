Агентка почала співпрацю з росіянами через свого чоловіка, який мешкає у тимчасово окупованому Криму та співпрацює з ФСБ. Про це повідомила СБУ.

Що відомо про викриття агентки ФСБ?

За даними слідства, 63-річна мешканка Києва допомагала готувати ракетні удари по столиці. Агентку викрила СБУ ще у липні 2022 року. Тоді вона збирала координати місць, де перебували українські військові та правоохоронці.

Також вона мала скоригувати серію ворожих атак по локаціях пожежно-рятувальних підрозділів, які ліквідують наслідки російських обстрілів столиці,

– додали в Службі безпеки.

Зазначається, що жінка обходила райони Києва, вдавала розмову телефоном, а насправді приховано фотографувала потенційні "цілі".

Повернувшись додому, жінка узагальнювала отримані дані та наносила координати об'єктів на гугл-карти для подальшого "звітування" перед ФСБ,

– йдеться в повідомленні.

СБУ викрила та затримала агентку на початку її розвідактивності. Під час обшуку в неї вилучили телефон із доказами, зокрема, контактами спецслужб ворога.

Суд визнав коригувальницю винною у державній зраді в умовах воєнного стану. Вона отримала 15 років за ґратами з конфіскацією майна.

Також слідчі заочно повідомили про підозру у держзраді її чоловіку, додали в СБУ.

