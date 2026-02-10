Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Правоохранители заблаговременно разоблачили вражеского "разведчика" и пришли прямо к нему домой.
Смотрите также "Медовая ловушка": как шпионка из Беларуси "влюбила" в себя украинского командира
Что известно о задержании российского агента?
СБУ разоблачила работника отдела информационной безопасности одного из коммерческих украинских банков, который помогал врагу и передавал необходимую ему информацию. Россияне завербовали мужчину и общались с ним через мессенджер.
Российские спецслужбы нашли мужчину в одной из запрещенных социальных сетей. Агент познакомился со своим куратором и получил первое задание – провести доразведку вблизи пунктов базирования Сил обороны в Киеве.
Мужчина обходил местность в выходные и фотографировал для врага различные здания. По просьбе куратора банкир также собрал информацию о военных и волонтерах, которые были клиентами финучреждения. Кроме того, россияне требовали передать координаты резервного дата-центра, где хранится база данных банка.
Данные об украинских защитников и перемещения военных оккупанты могли использовать для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций.
Киевлянин передавал необходимую информацию оккупантам / Фото СБУ
У российского агента провели обыски. В его доме правоохранители нашли и изъяли четыре смартфона, сменные сим-карты, три ноутбука с личными данными потенциальных "целей". На гаджетах обнаружили контакты кураторов из ФСБ.
Мужчина подозревается в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас вражеский агент находится под стражей и по решению суда он может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Украинцы работают с вражескими спецслужбами: последние новости
Правоохранители задержали агента ФСБ, которая корректировала ракетные и дроновые атаки по Киеву, собирала данные об инфраструктуре, маршруты гражданских и оборонных объектов. Всю эту информацию женщина передавала врагу, который в свою очередь использовал координаты для ударов.
Недавно СБУ разоблачила агента ГРУ России, который пытался собирать разведданные о критических объектах, контактировал с представителями спецслужб России и планировал передавать врагу информацию, которая могла бы быть полезна для диверсий.
В Харькове Служба безопасности задержала российского агента, которая собирала данные об объектах критической инфраструктуры и передвижениях военных. Женщина долго наблюдала и фиксировала объекты с помощью фото и видео.