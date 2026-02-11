Про це йдеться у повідомлені Служби безпеки України.

Чим займався російський агент?

Завербований ворогом 30-річний чоловік був мобілізований до однієї з бригад Збройних Сил, що воює на Харківщині. Він потрапив до уваги ворога тоді, коли публікував проросійські коментарі в телеграм-каналах.

Агент "зливав" окупантам місця дислокації свого з'єднання та суміжних підрозділів Сил оборони. Невдовзі ворог готував по них серію ударів. Найбільше російську розвідку цікавило координати запасних пунктів, логістичних складів та артилерії. Окрім цього вони намагались дізнатись місце розташування ППО.

Чоловік об'їжджав територію області на службовому транспорті, позначаючи на гугл-картах геолокації Сил оборони. Повертаючись з розвідвилазок до військової частини, він узагальнював зібрані дані для передачі куратору – співробітнику 316-го розвідувального центру ГРУ Росії.

Проте після одного з сеансів зв'язку "кріт" втік з території військової частини та переховувався у помешканні близької знайомої на Житомирщині.

Співробітники СБУ викрили та задокументували агента на початковому етапі його розвідактивності, а після цього затримали. А також вони провели заходи для убезпечення локацій українських захисників у прифронтовій зоні та на передовій,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучили телефон із доказами роботи на ворога. Також знайшли дві бойові гранати та майже 300 грам вибухових речовин. Він це забрав тікаючи з військової частини.

Агента звинувачують у державній зраді та незаконному поводженню із зброєю. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

