Один из подозреваемых хранил боеприпасы в своем гараже на территории собственного дома. Об этом сообщила СБУ.

Смотрите также Готовил обстрелы сразу трех областей: СБУ разоблачила корректировщика ГРУ России

Как СБУ задержала торговцев оружием?

В Винницкой области СБУ разоблачила трех контрактников из воинских частей ВСУ, которые вывозили "трофейное" оружие из зоны боевых действий. Их задержали при продаже трех российских автоматов вместе с боеприпасами.

В Закарпатской области задержали еще двух участников группы, один из которых обустроил схрон с оружием возле местного автовокзала. Другой подозреваемый пытался избавиться от боевых гранат, которые хранил во дворе дома.

СБУ задержала 7 торговцев "трофейного" оружия / фото СБУ

В Запорожье разоблачили 31-летнего мобилизованного, который после СЗЧ забрал с собой два автомата и гранатомет. Похищенное оружие он планировал продать через знакомых в прифронтовом городе.

На Ровенщине правоохранители задержали местного руководителя добровольческого формирования, который хотел продать партию российских гранат вместе с автоматом АК-74 и патронами. Он также украл оружие с фронта.

Всем задержанным сообщили о подозрении за незаконное обращение с оружием и боевыми припасами. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Что еще известно об успешных операциях СБУ?