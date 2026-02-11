Один из подозреваемых хранил боеприпасы в своем гараже на территории собственного дома. Об этом сообщила СБУ.
Как СБУ задержала торговцев оружием?
В Винницкой области СБУ разоблачила трех контрактников из воинских частей ВСУ, которые вывозили "трофейное" оружие из зоны боевых действий. Их задержали при продаже трех российских автоматов вместе с боеприпасами.
В Закарпатской области задержали еще двух участников группы, один из которых обустроил схрон с оружием возле местного автовокзала. Другой подозреваемый пытался избавиться от боевых гранат, которые хранил во дворе дома.
СБУ задержала 7 торговцев "трофейного" оружия / фото СБУ
В Запорожье разоблачили 31-летнего мобилизованного, который после СЗЧ забрал с собой два автомата и гранатомет. Похищенное оружие он планировал продать через знакомых в прифронтовом городе.
На Ровенщине правоохранители задержали местного руководителя добровольческого формирования, который хотел продать партию российских гранат вместе с автоматом АК-74 и патронами. Он также украл оружие с фронта.
Всем задержанным сообщили о подозрении за незаконное обращение с оружием и боевыми припасами. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
Что еще известно об успешных операциях СБУ?
СБУ и Нацполиция задержали 30-летнего агента Кремля в ВСУ. Он передавал врагу данные о местах дислокации украинских войск на Харьковщине.
Прокуроры совместно с СБУ и полицией 4 февраля задержали мэра Галича Олега Кантора. Он требовал более 230 тысяч гривен взятки.
Несовершеннолетняя девушка из Ивано-Франковской области шпионила для России, передавая данные о стратегических объектах. Ее задержала СБУ 16 января во время съемки отеля, где находились военные.