Одеситку завербували у Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків". За гроші вона погодилася знищувати енергоінфраструктуру власного міста, передає СБУ.
Дивіться також Готували теракти у людних місцях: СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ
Як агентка ФСБ корегувала удари по енергооб'єктах Одеси?
Окупанти поставили перед жінкою завдання – знайти і передати координати трансформаторних підстанцій у мікрорайонах, а також об'єктів високої напруги, що живлять обласний центр.
Зрадниця об'їжджала місто на громадському транспорті, фіксуючи на смартфон територію енергооб'єктів. Також вона обходила периметр електропідстанцій, щоб виявити пошкодження і з'ясувати технічний стан після нещодавніх обстрілів.
Зібрану інформацію агентка через месенджер передавала куратору від ФСБ.
Зокрема, окрім фото з позначками на гугл-картах, "звітувала" про етапи відновлювальних робіт на об'єктах.
Шпигунку затримали за місцем проживання. Вона саме повернулася після розвідвилазки і саме готувала "доповідь" для куратора з Росії.
Під час обшуків у затриманої виявили два мобільні телефони, за допомогою яких вона накопичувала розвіддані й контактувала з фсб.
Одеситці повідомили про підозру державній зраді. Їй загрожує довічне ув'язнення.
Жінка за гроші занурювала Одесу у темряву / Фото СБУ
Новини про останні викриття зрадників України
- СБУ затримала на Київщині двох російських агентів, які готували координати для обстрілів, співпрацюючи з ворогом заради грошей на наркотики.
- У Києві затримали 40-річного чоловіка, якого завербували росіяни для передачі інформації про Сили оборони України. Ймовірний злочинець працював в одному з банків і збирав для ворога персональні дані клієнтів-воїнів та військових волонтерів.
- Контррозвідка СБУ викрила чергового агента російського ГРУ. Він намагався передати ворогу координати стратегічних об'єктів у Волинській, Рівненській і Тернопільській областях для атак.