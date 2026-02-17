Одеситку завербували у Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків". За гроші вона погодилася знищувати енергоінфраструктуру власного міста, передає СБУ.

Як агентка ФСБ корегувала удари по енергооб'єктах Одеси?

Окупанти поставили перед жінкою завдання – знайти і передати координати трансформаторних підстанцій у мікрорайонах, а також об'єктів високої напруги, що живлять обласний центр.

Зрадниця об'їжджала місто на громадському транспорті, фіксуючи на смартфон територію енергооб'єктів. Також вона обходила периметр електропідстанцій, щоб виявити пошкодження і з'ясувати технічний стан після нещодавніх обстрілів.

Зібрану інформацію агентка через месенджер передавала куратору від ФСБ.

Зокрема, окрім фото з позначками на гугл-картах, "звітувала" про етапи відновлювальних робіт на об'єктах.

Шпигунку затримали за місцем проживання. Вона саме повернулася після розвідвилазки і саме готувала "доповідь" для куратора з Росії.

Під час обшуків у затриманої виявили два мобільні телефони, за допомогою яких вона накопичувала розвіддані й контактувала з фсб.

Одеситці повідомили про підозру державній зраді. Їй загрожує довічне ув'язнення.

Жінка за гроші занурювала Одесу у темряву / Фото СБУ

