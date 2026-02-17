Сейчас идет проверка озвученных им фактов и обстоятельств. Об этом сообщает ZAXID.NET.
Что известно о допросе Кривецкого?
По данным правоохранителей, следователи изучают заявления, которые Кривецкий сделал публично. Речь идет о возможных действиях или высказываниях, которые могли трактоваться как препятствование работе украинских военных.
Сейчас официальных подозрений экс-нардепу не объявлено. В СБУ отмечают, что проверка проводится в рамках действующего законодательства, а все обстоятельства должны быть установлены в рамках следственных действий.
Публичную огласку дело получило после интервью Кривецкого журналистке Янине Соколовой. В разговоре он сделал ряд заявлений, которые привлекли внимание правоохранителей и вызвали общественную дискуссию.
"Предатели выбросили невероятное количество людей за границу. Молодежь отпустили. Я считаю, что это геноцид нации. Тех людей, которые могли работать, ездить, у них не было страха, что их где-то на блок-посту поймают [...] Просто побоялись, чтобы Украина, не дай Бог, не встала с колен или кто-то еще раз не вышел с картонками [речь идет о митингах в защиту НАБУ и САП – ред.кто-то побоялся, чтобы мы экономически не подросли, потому что это же прогрессивные люди, которые работали", – заявил бизнесмен.
Именно после этого, по информации медиа, и вызвали политика на допрос для выяснения деталей и проверки фактов.
После получения повестки на допрос Игорь Кривецкий заявил, что расценивает такие действия как попытку давления на свободу слова и политическую деятельность и предположил, что "власть может готовиться к выборам и уже сейчас пытается устранить потенциальных оппонентов".
Официально в СБУ факт проверки высказываний бизнесмена не подтверждали.
Что известно о Кривецком?
Игорь Кривецкий – львовский бизнесмен и бывший политик, которого в деловых и политических кругах также знают по прозвищу "Пупс". Он был одним из ключевых финансовых доноров и членом политсовета партии ВО "Свобода".
В 2010 – 2012 годах Кривецкий был депутатом Львовского облсовета, а в 2012 – 2014 годах – народным депутатом Украины. Несмотря на политическую риторику партии об отказе от российского бизнеса после 2014 года, связанный с Кривецким объект недвижимости в центре Львова арендовала структура российского "Сбербанка".
С 2014 года компании, приближенные к бизнесмену, начали активно скупать земельные участки, в частности у бывших участников АТО, после чего на этих территориях создали большой комплекс Edem Resort площадью около 110 гектаров. Государство годами судилось за приватизированное озеро с участком, однако Верховный Суд оставил его в собственности структур Кривецкого.
Еще один резонанс вокруг бизнесмена возник из-за получения им ученой степени кандидата экономических наук в частном львовском университете. В 2025 году СБУ открывала дело в отношении этого учебного заведения по подозрению в фиктивном обучении уклонистов, однако впоследствии его закрыли.
В бизнесе Кривецкий известен прежде всего проектами в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса. В 2025 году он открыл пятизвездочный отель Edem Kyiv в Конча-Заспе, а ранее построил комплексы отдыха под Львовом. В то же время отель "Жорж" в центре Львова, который принадлежит его семье, находится в запущенном состоянии, за что владельцев штрафовала городская власть.