Украинская часть такой схемы состоит из пяти компаний, которые систематически участвуют в тендерах Минобороны. Подробнее о сенсационном расследовании рассказала 24 Каналу расследовательница NGL.media Елизавета Чип.

Смотрите также Лукашенко приказал: Беларусь мобилизует войска для проверки боевой готовности

Как украинские компании финансируют режим Лукашенко?

В ходе расследования журналисты обнаружили украинскую бизнес-сеть, которая использовала государственные деньги для закупки товаров для ВСУ через компании-посредников в Польше, Литве и Сингапуре. Их контролируют люди, которые непосредственно работают на белорусский режим.

Так, компании "Пролог сервис", "Бизнеском ЛТД", "Колтрейн", "Юнистком" и "Агротрейдинг групп", будучи официальными дилерами китайских заводов-производителей, покупали товары оборонного назначения не напрямую у производителей, а у менеджера Лукашенко – Дмитрия Шершаня. Он является официальным владельцем и директором польской компании Nobs.

"Хотя в польском реестре он указан гражданином Польши, однако во время исследования я обнаружила, что Шершань, кроме польского гражданства, имеет еще и белорусское. Уже 10 лет он является бессменным директором официального дилера подстанционного белорусского БелАЗа – компании "Белазия"", – отметила Елизавета Чип.

Справка. Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) – более 40 лет производит грузовые машины в частности для горнорудной промышленности. Это одна из самых прибыльных компаний Беларуси. С 2021 БелАЗ оказался под санкциями как компания, что в значительной степени финансирует режим Лукашенко и является ответственной за репрессии против граждан.

Большую часть своей продукции БелАЗ продает за границу и делает это через сеть подконтрольных дилеров. Главный экспортер БелАЗа – ТД "БелАЗ", 45% которого принадлежит белорусской компании "Президентский спортивный клуб. Именно ее контролирует средний сын Александра Лукашенко – Дмитрий Лукашенко.

Когда я спросила у украинских компаний, знают ли они, что сотрудничают с менеджером Лукашенко – Дмитрием Шершанем – мне ответили, что ничего не знают о "белорусской жизни" Шершаня, потому что для них он – поляк. Хотелось бы верить, что это случайность, однако при дальнейшем исследовании оказалось, что это не так,

– подчеркнула расследовательница.

Журналистам удалось выяснить, что до сотрудничества с польской Nobs, 5 украинских компаний покупали оборонные товары в сингапурской компании WNC, и литовской – Namowa. WNC является материнской компанией официального дилера БелАЗа – "Белазия", которой руководит Дмитрий Шершань, а Namowa – продавала украинским компаниям то, что закупала в WNC.

Сейчас, по словам журналистки, расследование пока не получило общественного резонанса, однако есть надежда, что на эту вопиющую информацию обратят внимание СБУ и НАБУ.

Последние резонансные события в Украине