Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Он привел шокирующие подробности.

Что известно о коррупции в Главном военном клиническом госпитале?

Руслан Кравченко отметил: в военное время это не "бытовая коррупция". И это принципиально важно. Зафиксированные разговоры лишь подчеркивают уровень цинизма.

Один из фигурантов мечтал по поддельным документам уволиться с военной службы, мол, "ждут в иностранной IT-компании". Другую женщину оформили в главный военный госпиталь исключительно для декрета и стажа, хотя в реальной жизни она работала мастером маникюра и спокойно обсуждала это в разговоре со своей... гадалкой,

– написал он.

Подтвержденная сумма присвоенных средств около 2,6 миллиона гривен.