Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Він навів шокуючі подробиці.

Що відомо про корупцію у Головному військовому клінічному госпіталі?

Руслан Кравченко зазначив: у воєнний час це не "побутова корупція". І це принципово важливо. Зафіксовані розмови лише підкреслюють рівень цинізму.

Один із фігурантів мріяв за підробленими документами звільнитися з військової служби, мовляв, "чекають в іноземній IT-компанії". Іншу жінку оформили в головний військовий госпіталь виключно для декрету та стажу, хоча в реальному житті вона працювала майстром манікюру і спокійно обговорювала це у розмові зі своєю… гадалкою,

– написав він.

Підтверджена сума привласнених коштів близько 2,6 мільйона гривень. Остаточну суму збитків встановлять під час досудового розслідування.

Слідчі встановили, що схему організував начальник відділу організації охорони та оборони госпіталю. Люди лише формально числилися на службі.

"Вони не виконували жодних обов'язків, але стабільно отримували заробітну плату. Готівкові кошти з їхніх банківських карток, за даними слідства, систематично знімав організатор схеми", – розповіли в ОГП.

Для цього підробляли табелі та службові документи, тобто створювали повну імітацію присутності. Такі "мертві душі" були на місцях медичних і військових працівників. У той час як реальні фахівці працюють з перевантаженням і браком людей.

Головний військовий клінічний госпіталь – місце, де щодня медики працюють на межі можливостей. Це медичний тил країни, де критичний стан пацієнтів і перенавантаження лікарів – звична справа. Саме тому особливо цинічною є схема, викрита та припинена Офісом Генерального прокурора спільно з СБУ,

– наголосив Руслан Кравченко.

Він акцентував, що фіктивне виведення кадрів підриває спроможність військово-медичної системи, демотивує тих, хто реально рятує життя, спотворює облік особового складу та підриває довіру до інституцій оборонної сфери.

Як покарають причетних до схеми?

За привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах із використанням службового становища посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

Двом його спільникам інкримінують ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану.

Де розташований Головний військовий клінічний госпіталь?

Цей медичний заклад працює у Києві на вулиці Госпітальній. Повна його назва – Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь".

У мирний час там лікували і цивільних, але установа військово-медична. Тобто там переважно лікують військових і ветеранів.

Історія закладу почалася у 1755 році. А відомі історичні корпуси на Печерську з'явилися у 1830 – 1840 роках. На той час лікувальний корпус був одним з найкращих у Російській імперії.