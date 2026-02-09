Об этом говорится в материале Forbes.

Читайте также У России есть сообщники: эксперты из США разобрали, что планирует Путин и куда ведут переговоры

Что сейчас происходит в Беларуси?

В рамках масштабной проверки белорусские военные участвовали в учениях с применением беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, а также отрабатывали оборону белорусских военных баз. Кроме этого, в Беларуси внедряют современные технологии и технику для усиления оборонного потенциала и подготовки к возможным угрозам.

Лукашенко сообщил, что учения будут продолжаться как минимум до весны. К участию также привлекли резервистов Вооруженных сил Беларуси.

Между тем украинская сторона внимательно отслеживает ситуацию вокруг проверки боевой готовности в Беларуси.

Во время визита в Литву на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь и в дальнейшем зависит от российской экономики, торговли и энергетики, а сама ситуация в стране стала "более опасной".

Российские операторы реактивных дронов-камикадзе "Шахед" действуют против Украины с территории Беларуси. Ударные коммуникации и наведение обеспечиваются из Беларуси. Россия использует Беларусь как платформу для шантажа Европы и мира оружием "Орешник",

– сказал Зеленский.

Кроме этого, по словам главы государства, торговые связи Беларуси помогают Путину закупать компоненты, необходимые для создания угроз.

5 февраля Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия стремится "увеличить свое военное присутствие в Беларуси и еще глубже интегрировать ее в выгодные для Москвы форматы". В отчете отмечается, что "белорусские производители продолжают поддерживать военные усилия Кремля, обходя санкции и закупая компоненты в Китае и Северной Корее для белорусской и российской оборонной промышленности".

Это, по словам аналитиков, позволяет России и в дальнейшем вести войну против Украины.

Что известно о "Арешнике" в Беларуси?