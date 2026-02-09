Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Що зараз відбувається в Білорусі?

У межах масштабної перевірки білоруські військові брали участь у навчаннях із застосуванням безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, а також відпрацьовували оборону білоруських військових баз. Окрім цього, у Білорусі упроваджують сучасні технології та техніку для посилення оборонного потенціалу й підготовки до можливих загроз.

Лукашенко повідомив, що навчання триватимуть щонайменше до весни. До участі також залучили резервістів Збройних сил Білорусі.

Тим часом українська сторона уважно відстежує ситуацію навколо перевірки бойової готовності в Білорусі.

Під час візиту до Литви минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь і надалі залежить від російської економіки, торгівлі та енергетики, а сама ситуація в країні стала "більш небезпечною".

Російські оператори реактивних дронів-камікадзе "Шахед" діють проти України з території Білорусі. Ударні комунікації та наведення забезпечуються з Білорусі. Росія використовує Білорусь як платформу для шантажу Європи та світу зброєю "Орешник",

– сказав Зеленський.

Окрім цього, за словами глави держави, торговельні зв'язки Білорусі допомагають Путіну закуповувати компоненти, необхідні для створення загроз.

5 лютого Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія прагне "збільшити свою військову присутність у Білорусі та ще глибше інтегрувати її в вигідні для Москви формати". У звіті зазначається, що "білоруські виробники продовжують підтримувати воєнні зусилля Кремля, обходячи санкції та закуповуючи компоненти в Китаї й Північній Кореї для білоруської та російської оборонної промисловості".

Це, за словами аналітиків, дозволяє Росії й надалі вести війну проти України.

Що відомо про "Орешник" у Білорусі?