Ба більше, йдеться про нібито початок бойового чергування. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське БелТа.
Чи справді зброя вже в Білорусі?
У Мінську відбулося засідання так званих Всебілоруських народних зборів, перший день якого був присвячений зверненню самопроголошеного президента.
Лукашенко вкотре попередив, що "будь-який агресивний рух" у бік білоруських кордонів вважатимуть загрозою, а також принагідно нагадав про "Орешник".
Перші позиції обладнані для ракетного комплексу "Орешник". Він у нас відучора і заступає на бойове чергування,
– переконує політик.
Що відомо про передачу "Орешника"?
До слова, голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко раніше розповідав, що в разі розміщення "Орешника" на території Білорусі Мінськ не матиме жодних прав і повноважень на застосування. Зброя перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення Росії.
У такий спосіб ворог намагається посилити шантаж Європи, а також убезпечити "Орешник" від ураження, оскільки розміщення зброї в європейській частині Росії робить її законною ціллю для Сил оборони України.
Окрім того, заступник голови комітету російської Держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив, що країна розширює військову співпрацю з Венесуелою, якій також може передати ракетну систему.