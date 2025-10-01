Моделька підтвердила, що в "Орешнику" використане шасі МЗКТ-79291. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

Дивіться також Ветеран армії США розкрив правду про "технологічний прорив" Росії та Китаю

Що стало відомо про "Орешник" з модельки у кабінеті Лукашенка?

Модель пускової установки ракети середньої дальності "Орешник", яку показав сам Лукашенко, дозволила фахівцям приблизно встановити, на якому шасі вона стоїть – і звідси витягти орієнтовні технічні висновки.

Моделька показово стояла у його кабінеті під час зустрічі з прем’єром Киргизстану. Її доволі показово розвернули для камер. Зрештою для цього прийшлось навіть робити фото з дуже специфічною композицією, де людей прийшлось розмістити у кутку кадра, щоб маленький "Орешник" був ближче до центру кадру.

Модель "Орешника" у кабінеті Лукашенка

Хоча не виключена й можливість ретельно спланованої дезінформації, знімки дозволяють зробити конкретні припущення про характеристики комплексу.

По-перше, шасі ідентифіковано як білоруське МЗКТ-79291 (колісна формула 12×12) виробництва "Мінського заводу колісних тягачів". Саме на таких платформах у Росії базуються низка грунтових ракетних систем стратегічного та оперативно-тактичного призначення. Коли в Росії намагалися створити аналогічне шасі на "КамАЗі" (модель КамАЗ-78509), його вантажопідйомність декларували близько 50 тонн; при цьому вказували, що це на 10 тонн менше, ніж у білоруського аналога. Отже, у МЗКТ-79291 орієнтовну вантажопідйомність можна оцінити приблизно в 60 тонн.



МЗКТ-79291 / Фото з відкритих джерел

Для порівняння: радянське шасі МАЗ-547 (також 12×12), яке використовувалось під РСД-10 "Піонер", мало вантажність до близько 55 тонн, а сама ракета в ТПК тоді важила близько 42,7 тонн. З урахуванням цих пропорцій можна обережно екстраполювати й для "Орешника": загальна маса ракети в транспортно-пусковому контейнері (ТПК) орієнтовно сягатиме 45 – 48 тонн, без ТПК – близько 40 – 43 тонн.

Аналітики також нагадують, що шасі МЗКТ-79291 проектувалося ще в контексті РС-26 "Рубіж" і що сам "Орешник" має вік щонайменше сім років – про це свідчить аналіз уламків.

У Лукашенка заявили, що "Орешник" вже розгорнули у Білорусі