Про це повідомив ветеран армії США Пол Левандовський в ефірі 24 Каналу. Він зазначив, що скептично ставиться до нових технологій Росії та Китаю.

Куди зникають розробки Росії та Китаю?

Ці країни відомі тим, що створюють прототипи технологій, які не здатні масштабувати – а ба більше, часто вони ґрунтуються на шахрайстві.

Наприклад, Росія багато років тому заявляла, що має стелс-винищувач на рівні американських F-22 та F-35. Але після майже чотирьох років російського вторгнення стелс-винищувача ніде не знайти,

– зазначив ветеран армії США Пол Левандовський.

Він пояснив, що така ситуація має цілком логічне пояснення. Ймовірно, росіяни змогли зібрати кілька прототипів, але не мали можливості їх обслуговувати чи реально застосовувати в бойових умовах.

Важливо! Малопомітний стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit – ікона літакобудування. Технології Stealth роблять його майже невидимим для радарів, що дозволяє проникати у глибоко захищені зони ворога. Створення стелс-літаків – бомбардувальників, винищувачів, розвідників є надзвичайно дороге через складність технологій.

Китайці зробили те саме зі своїм так званим винищувачем шостого покоління.

Але якщо у вас таке є, ви продемонструєте це так, щоб не залишалося місця для двозначності. Коли є подібні технології, це ще не означає, що їх дійсно розробляють, масштабують і впроваджують на полі бою,

– сказав Левандовський.

Коли це відбувається в таких країнах, як Росія та Китай, їхні розробки часто так і не стають дійсно боєздатними, не витримують випробувань, не масштабуються і служать скоріше пропагандою та засобом залякування.

Якою зброєю Росія залякувала Україну?