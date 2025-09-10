Об этом сообщил ветеран армии США Пол Левандовский в эфире 24 Канала. Он отметил, что скептически относится к новым технологиям России и Китая.
Смотрите также Производство оружия в России в цифрах: данные от ГУР по ракетам, танков, самолетов и артиллерии
Куда исчезают разработки России и Китая?
Эти страны известны тем, что создают прототипы технологий, которые не способны масштабировать – а более того, часто они основываются на мошенничестве.
Например, Россия много лет назад заявляла, что имеет стелс-истребитель на уровне американских F-22 и F-35. Но после почти четырех лет российского вторжения стелс-истребителя нигде не найти,
– отметил ветеран армии США Пол Левандовский.
Он пояснил, что такая ситуация имеет вполне логичное объяснение. Вероятно, россияне смогли собрать несколько прототипов, но не имели возможности их обслуживать или реально применять в боевых условиях.
Важно! Малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit – икона самолетостроения. Технологии Stealth делают его почти невидимым для радаров, что позволяет проникать в глубоко защищенные зоны врага. Создание стелс-самолетов – бомбардировщиков, истребителей, разведчиков чрезвычайно дорогое из-за сложности технологий.
Китайцы сделали то же самое со своим так называемым истребителем шестого поколения.
Но если у вас такое есть, вы продемонстрируете это так, чтобы не оставалось места для двусмысленности. Когда есть подобные технологии, это еще не означает, что их действительно разрабатывают, масштабируют и внедряют на поле боя,
– сказал Левандовский.
Когда это происходит в таких странах, как Россия и Китай, их разработки часто так и не становятся действительно боеспособными, не выдерживают испытаний, не масштабируются и служат скорее пропагандой и средством запугивания.
Каким оружием Россия запугивала Украину?
- Одной из разработок, которой так хвастался президент России Владимир Путин, был "Орешник". Им впервые Россия ударила по Днепру в ноябре 2024 года. Тогда аналитики отмечали, что запуск этой ракеты имел скорее запугивающий характер.
- Напоминаем, что дальность полета ракеты составляет примерно 5500 километров, а скорость – более 6000 километров в час. Она может нести ядерный заряд.
- Впрочем, Россия в основном запугивает мирное население массированными атаками дронов. Враг все меньше применяет массированные ракетные удары. Зато он увеличивает производство беспилотников, таких как "Герань", "Гарпия" и FPV-дроны.