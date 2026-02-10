Полковник Валентин Манько був чи не найбільш обговорюваним українським офіцером минулого року. Особливу увагу до себе він привернув, коли президент Володимир Зеленський у серпні 2025 року анонсував створення Штурмових військ у ЗСУ. Командувачем нової структури став засновник і командир 33-го штурмового полку Валентин Манько. До серпня 2025 року він фактично керував частиною штурмових підрозділів – п’ятьма полками, бригадою та окремими штурмовими батальйонами. Вони і стали основою нових Штурмових військ.

Попри звання "Героя України" та багаторічну військову службу, постать Манька викликає чимало питань, зокрема і через його бекграунд. А ще, одразу після оголошення про створення Штурмових військ, полковник опинився в епіцентрі кількох скандалів. Спершу через російську музику, потім – через публікацію військових карт, які могли бути таємними.

Ввечері 9 лютого зʼявилися повідомлення, що Валентина Манька могли зняти з посади командувача Штурмових військ. Наразі офіційного підтвердження немає, а в Генштабі нам цю інформацію не підтвердили, але й не спростували.

То хто ж такий Валентин Манько, яким є його військовий шлях, чому його кандидатуру на командувача Штурмових військ критикували і які скандали були довкола полковника – розповідає 24 Канал.

Російська музика і таємні карти в соцмережах: скандали довкола Манька

Активні обговорення про Манька розпочалися понад пів року тому. Тоді на фоні розмов про його призначення керівником Штурмових військ, військові й активісти почали звертати увагу на дописи полковника в соцмережах.

Так, колишній начальник штабу "Азову" Богдан "Тавр" Кротевич у жовтні 2025 року опублікував пост про Валентина Манька і підсвітив, як той знімав відео під російські пісні, і особливо це не приховував, бо ролики були у відкритому доступі на його сторінках у соцмережах.

У тіктоці Манько знімав відео з маскою "Хто ти зі "Слово Пацана". А це, нагадаємо, російський серіал, створений уже під час повномасштабної війни.

На хвилю хейту Валентин Манько відреагував, знявши ще один ролик, але під пісню уже покійного Степана Гіги "Золото Карпат", в якому глузливо спитав своїх хейтерів, чи він вже достатньо українець. А відео під російські пісні Манько пояснив "контузією".

Та якби ж на цьому все затихло. Минуло лише кілька днів, як Манько знову опинився в епіцентрі нового скандалу – у соцмережах він опублікував кадри зі своєї роботи, на яких видно карти з грифом допуску "таємно", тобто їхнє публікування заборонене.



Кадри з TikTok Валентина Манька / Скриншот Сергія Стерненка

Хоча сам Манько в коментарі Суспільному заявив, що насправді ці карти не є секретними й це його власні позначки. Ба більше, пізніше він опублікував карти окремо, щоб "всі могли роздивитися".



Манько опублікував карту у коментарях / Скриншот з телеграм-каналу Сергія Стерненка

Однак полковника все ж розкритикували військові та представники громадськості за поширення секретних карт. Командир окремого батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов звинуватив Манька в поширенні неправдивої інформації.

Подивився відеодоповідь про обставини на фронті від полковника Манька. Не можу усвідомити, що цю людину розглядають як кандидата на посаду командувача штурмових військ. Боюся, що Олександр Станіславович Сирський сприймає ситуацію, описану в цій доповіді, як реальну,

– заявляв тоді Філімонов.

Та у Генштабі ЗСУ у відповідь на запит Суспільного заявили, що карти, які опублікував Манько, не розкривають інформацію з обмеженим доступом. Здавалося б, історія скінчилася, але 3 листопада Богдан "Тавр" Кротевич опублікував ще одне свідчення щодо карт.

За словами Кротевича, 31 серпня 2023 року Манько опублікував фото бойової мапи, ймовірно, нанесеної в системі "Кропива". На цих картах видно позиції противника в Курській області та позиції Сил оборони в прикордонні Сумщини. Там видно, що у селі Басівка є позиції, а в Новенькому – немає.

Станом на зараз ця територія окупована противником. Станом на 31.08.2023 вона окупованою не була. Це означає, що противник міг скористатися цією інформацією для визначення розташування сил оборони України – щоб нанести туди удари будь-якими засобами,

– писав Кротевич.



Карта, яку опублікував Манько / Фото з телеграм-каналу Богдана Кротевича

Водночас ексначальник штабу "Азову" певен, що Генеральний штаб закриває очі на дії Манька навмисне і це відбувається за наказом Головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Ба більше, за словами Кротевича, справу мало б розглядати Державне бюро розслідувань. Однак жодних кримінальних справ проти Манька у ДБР дотепер не порушували.

А саме відео, до речі, зі сторінки полковника давно зникло.

Хто ліквідував Інтернаціональні легіони й чи причетний до цього Манько?

Восени минулого року у ЗСУ почався процес ліквідації Інтернаціональних легіонів. Як заявили у Сухопутних військах ЗСУ – легіони виконали свою місію. Іноземцям, які проходять службу в Україні, висловили вдячність і запевнили, що вони можуть підписувати нові контракти та обирати підрозділи і посади на власний розсуд.

Іноземні військовослужбовці, які укладають контракт зі Збройними Силами України, і надалі матимуть можливість проходити службу відповідно до свого фаху, досвіду та підготовки. Їхній бойовий досвід буде інтегровано у підрозділи, де він може забезпечити найбільшу користь для виконання завдань оборони держави,

– йшлося у заяві Сухопутних військ.

Однак одразу ж з'явилася інформація, що іноземних бійців переведуть у… Так, у Штурмові війська. Це певною мірою і підтвердив підполковник Андрій Співак – заступник командира артилерії 2-го Іноземного легіону в інтерв'ю "Українській правді". Тому з'явилося чимало звинувачень на адресу Манька, що буцімто саме він ініціював ліквідацію Інтернаціональних легіонів.

Проте Валентин Манько всіляко цей факт заперечував, мовляв, Штурмові війська не є частиною Сухопутних військ, які проводять реформу та ліквідовують Інтернаціональні легіони. Водночас полковник зазначив, що і в його полках є іноземці, які служать не один рік.

Знайомство з Сирським і перші обвинувачення

Військова кар'єра полковника Валентина Манька почалася ще у 2014 році. Тоді ще аграрний бізнесмен Манько вирішив продати свою сільгосптехніку для того, аби закупити військове спорядження і створити добровольче угруповання. Згодом же Манько став частиною Добровольчого Українського корпусу "Правий сектор", де був заступником командира.

Як згадував Манько у пізніших інтерв'ю, саме в зоні АТО він познайомився з Олександром Сирським, котрий зараз є Головнокомандувачем ЗСУ. Знайомство відбулося нібито під час оборони Дебальцевого, якою керував Сирський. Вже під час оборони Києва у 2022-му Сирський і Манько знову почали співпрацювати, але про це згодом.



Валентин Манько та Олександр Сирський на Донбасі, 2025 рік / Фото з соцмереж Валентина Манька

Цікавим епізодом є те, що учасник самооборони Великої Новосілки на Донеччині та фермер Олександр Потуга звинуватив Валентина Манька і його підрозділ у викраденні та грабежі. За словами Потуги, підлеглі Манька двічі викрадали його та вкрали 200 тонн урожаю і сільгосптехніку з підприємства "Скіф". Натомість сам Манько у теперішніх інтерв'ю заявляє, що Потугу взагалі не знає і бачив його лише тоді, коли фермера затримувала поліція.



Олександр Потуга, який заявив, що Манько двічі викрадав його / Фото "Наші гроші"

Я цю людину бачив двічі в житті. Його затримувала поліція. Яким чином я до цього був причетний, я не знаю. Він був членом партії УКРОП. Ми можемо його взяти й сказати: "Ходімо на поліграф, скажеш, було таке чи не було". Але це все політична махінація. І якби щось було – за 11 років мали б якісь справи порушити,

– сказав Манько в інтерв'ю "Бабелю".

Однак у 2015 році кримінальна справа таки була, а Валентина Манька оголосили у розшук за звинуваченнями у вчиненні розбою, спрямованого на заволодіння майном в особливо великих розмірах. Кримінальний кодекс передбачає за це покарання у вигляді ув'язнення від 8 до 15 років. Манька у розшук оголосив навіть Інтерпол. Але справу невдовзі неочікувано закрили.

Закрита кримінальна справа або як Манько повʼязаний з Корбаном?

Чому кримінальну справу проти Валентина Манька закрили – невідомо, однак сам полковник стверджує, що жодних підозр не отримував.

Водночас сестра бізнесмена та колишнього засновника партії УКРОП Геннадія Корбана заявляла, що справи проти Манька закрили, оскільки він погодився свідчити проти її брата. Колишнього керівника апарату Дніпропетровської ОДА Корбана судили за викрадення Сергія Рудика та за підозрами в організації злочинного угруповання та розкрадання майна.



Геннадій Корбан / Фото Центр.ТБ

Голова політради УКРОПа Андрій Денисенко у грудні 2015 року оприлюднив листування нібито Валентина Манька з першим заступником голови "Блоку Петра Порошенка" Ігорем Кононенком. Листування буцімто доводить, що справу полковника закрили саме за свідчення проти Корбана.

Денисенко також заявив, що нібито Манько переховувався від слідства у справі "Скіфа" за кордоном і повернувся лише, коли отримав гарантії, зокрема від Кононенка. А поки він перебував за кордоном, йому нібито допомагала сестра Геннадія Корбана, проти якого він потім свідчив.





Скриншоти, які оприлюднив Денисенко у грудні 2015 року

Зокрема через справу Корбана ім'я Валентина Манька вперше зазвучало в медіа на широкий загал. Це мало свої наслідки у 2018 році. Зараз же історію з Корбаном Манько воліє не коментувати.

Про Корбана я не хочу нічого говорити. Це були особисті образи, і хто кого там поливав брудом – воно вже нікому не цікаво,

– казав Манько в інтерв'ю "Бабелю".

Як Манько "переміг", але так і не став головою Держагентства у справах ветеранів?

У січні 2018 року Національне агентство з питань державної служби повідомило, що Валентин Манько переміг у конкурсі на посаду голови Державного агентства у справах ветеранів та учасників АТО. Згодом ця структура переросла у відоме нам Міністерство у справах ветеранів.

Як пише "Українська правда", тоді головним конкурентом Манька був нині покійний Віталій Баранов – один з учасників оборони Донецького аеропорту. У першому етапі конкурсу на посаду саме Баранов був лідером. Але потім в Нацагенстві сказали, що "кіборг" не впорався з завданням другого етапу. Водночас Баранов був переконаний, що все було підлаштовано для перемоги Манька.



Віталій Баранов помер 8 жовтня 2023 року біля Сіверська на Донеччині / Фото АрміяInform

Уже через 2 дні після оголошення переможця конкурсу у Київському міському палаці ветеранів зібралися активісти, аби виступити проти кандидатури Манька. Водночас без 5 хвилин голова Держагентства розповідав медіа про свої плани на посаді – налагодити систему допомоги учасникам АТО, створити реабілітаційні центри та електронний реєстр ветеранів.



Валентин Манько / Фото з соцмереж полковника

Однак переможця конкурсу мав затвердити Кабмін. Під тиском громадськості це призначення так і не відбулося і Манько не очолив Державне агентство у справах ветеранів та учасників АТО.

Як Манько служив у ГУР, очолив 33-й штурмовий полк і став "Героєм України"?

Валентин Манько у пізніших інтерв'ю розповідав, що разом із побратимами, з якими був знайомий з часів АТО, готувався до повномасштабної війни. 24 лютого 2022 року вони відвезли свої сім'ї на Захід України й повернулися на Київщину, де долучилися до Головного управління розвідки Міноборони. Але згодом Манько полишив ряди ГУР МО. Каже, що причиною стало те, що йому там не було місця, бо в його підрозділі ставало все більше людей.



Валентин Манько з побратимами в перші тижні вторгнення / Фото з соцмереж Валентина Манька

Хоча народна депутатка Мар'яна Безугла стверджує, що Манька нібито вигнали з ГУР МО через його дії проти керівництва спецпідрозділу KRAKEN. А ще нардепка стверджує, що в очільника Штурмових військ нібито підроблене офіцерське звання.

Ще одна версія того, чому Манько пішов з ГУР МО – відсторонення після службового розслідування щодо зриву операцій. Але цю версію полковник заперечив.

Всі операції, які були у нас сплановані, – виконані від А до Я. Я з 2014 року був у боях безліч разів. Це був Донецький аеропорт, Іловайськ, Піски й багато-багато різних напрямків. Усі вони були успішні. Немає жодної такої операції, де б ми щось профукали. Я завжди сам брав участь у тих операціях. Тому цікаво, хто таке сказав. Я не думаю, що хтось із командувачів може про мене щось таке сказати. Ну, заздрісні люди можуть щось наплести,

– заявив Манько "Бабелю".

Так чи інакше, але після ГУР МО і поранення, якого він зазнав під час однієї з операцій, інформація про яку засекречена, Манько очолив 33-й штурмовий полк. Загалом підрозділ Манька був залучений до операцій на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжжі.

А у 2024 році, відповідно до указу президента Володимира Зеленського, Валентин Манько отримав звання "Герой України" з орденом "Золота Зірка". Нагороду Манько здобув за дії своїх підрозділів під час Курської операції.

Як Манько став командиром штурмових військ?

Знову в інфополі Валентин Манько з'явився у серпні 2025 року, коли зʼявилося оголошення про створення Штурмових військ, які він, власне, й очолив. Проте це рішення критикували представники громадськості та військовослужбовці з трьох причин:

в ЗСУ існують Десантно-штурмові війська;

минуле Манька;

соратники нового командувача – Сергій "Боцман" Коротких та Олексій "Сталкер" Свинаренко.

Хто такі "Боцман" і "Сталкер"?

Сергій "Боцман" Коротких – у минулому громадянин Росії та студент школи білоруського КДБ, член неонацистських організацій в Росії. У 2014 році перебрався до України, став командиром розвідувальної роти "Азову". За кілька місяців з рук Петра Порошенка отримав український паспорт. А опісля був відомий неоднозначними заявами про "зовнішнє управління Україною" та "соросят", а також його пов'язують зі злодіями в законі, такими як Надорі Асоян. "Боцман" став заступником Манька у Штурмових військах.



Олексій "Сталкер" Свинаренко – у минулому був керівником праворадикальної організації "Національний спротив", яка відома нападами на учасниць Маршу жінок та журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного у 2021 році. Цікаво, що напад на журналіста Свинаренко здійснив разом з Михайлом Шаланкевичем – російським неонацистом. Це відбулося під стінами суду в Києві, де розглядали апеляцію у справі білоруського анархіста Олексія Боленкова. "Сталкер" став речником Управління штурмових підрозділів.

Однак Валентин Манько має пояснення усім трьом пунктам. За його словами, завдання ДШВ і Штурмових військ будуть відмінними, його минуле – то були політичні баталії, а такі особистості, як "Боцман" – професійні військові, які довели свою невинність.



Сергій "Боцман" Коротких / Фото з соцмереж

У своє підпорядкування Манько отримав кілька підрозділів. Мова йде саме про штурмові полки, які вже називають "пожежниками", яких відправляють туди, де ситуація стає вкрай важкою та треба її стабілізовувати.

А своє призначення Манько пояснював так:

Хлопці мене підтримують на цій посаді, головком розуміє, командувачі, верховний головнокомандувач. Я не є чиїмось кумом, сватом чи братом. У мене великий досвід. Мабуть, за результатами роботи і обрали. Я постійно на лінії фронту. За цей рік я кілька разів був удома на пару днів, і теж не з доброї волі, а по здоров’ю. Я живу війною.

Водночас журналістка та військова кореспондентка Анна Калюжна заявляла, що у полках та батальйонах у підпорядкуванні Манька величезні втрати, які поновлюють за мобілізацією.

Один офіцер на Донеччині, доповідаючи своєму командирові про обставини, сказав про один із цих полків: "Пане командире, у нас без змін. Штурмовий полк Х і далі вбиває своїх людей". Мені показували один із заїздів у вже захоплене ворогом село на броньованій техніці – одиниця за одиницею – штурмовиків одного з таких полків, і, на жаль, інакше, ніж описав цей офіцер, описати важко,

– заявила Калюжна.

Пізніше з журналісткою сконтактував сам Валентин Манько, який заперечив інформацію про величезні втрати штурмових полків у його підпорядкуванні.

Водночас ексначальник штабу "Азову" Богдан "Тавр" Кротевич заявляв, що втрати штурмових полків є неспівмірними з втратами професійних бригад ,і якби бригади отримували таке поповнення, як полки Манька, то ситуація на фронті була б іншою.

"Гвардія Сирського" або чому з'являються Штурмові війська?

Штурмові війська називають не тільки пожежниками, але й "Гвардією Сирського". Найперше – на беретах штурмових військ красується барс. І позивний головкома Сирського – "Барс". Хоча це радше теорія змови.

Однак Манько у доволі хороших стосунках з Олександром Сирським, вони працювали разом в зоні АТО та під час оборони Києва. А це може означати лояльність, що важливо на тлі того, що окремі командири бригад виступають проти деяких наказів чи планів Головкома.

Наприклад, один з найвідоміших кейсів – Еміль Ішкулов, екскомандир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. У липні 2024 року його зняли з посади, проти чого виступали його підлеглі. Баталії розгорталися напередодні початку Курської операції Сил оборони. Ішкулов виступав проти операції, тому як результат – комбрига перевели на посаду заступника, а заступник став командиром.



Еміль Ішкулов / Фото 80-ї ДШВ

Також проти наказів вищого командування виступив комбат 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин. За його словами, накази призводили до втрат в ході Курської операції. Бійці 47-ї ОМБр були залучені не тільки на Курщині, але й у Бєлгородській області, однак прорив там не дав жодних результатів. Пізніше Ширшин пояснив, що зробив заяву публічно, бо всі його звернення вище командування ігнорувало.

Виконуючи завдання на Курщині та українсько-російському кордоні, зіштовхнувся з задачами, які, за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат. Це сталось неодноразово, без урахування попереднього трагічного досвіду. З боку батальйону і рот вживалися всі можливі заходи для недопущення цих втрат,

– таку заяву зробив Ширшин.



Олександр Ширшин / Фото "Новинарня"

Завершення Курської операції залишило неприємний посмак, оскільки росіянам раптово вдалося провести наступальну кампанію і майже відновити контроль над Курщиною, при цьому українська оборона на Сумщині виявилася не готовою, про що свідчили кадри з села Юнаківка біля КПП "Суджа", де "зуби дракона" були просто на купі, відколи їх туди завезли й аж до вторгнення туди російських військ.

Однак Валентин Малько один з небагатьох, хто повністю адвокатує операцію на Курщині та попри все називає її повністю успішною, адже, за словами полковника, росіяни планували наступальні операції по всьому фронту. І саме вторгнення Сил оборони в Курську область змінило ці задуми. Водночас, за словами Манька, коли взимку 2025 року операція почала провалюватися, штурмових полків там уже не було, а діями там керували ДШВ.

А згадані бої в Бєлгородській області, які спричинили критику з боку Ширшина на адресу вищого командування, Манько назвав частиною Курської операції, яка була потрібна для підготовки Сумщини до оборони. Така ж мета була у штурмах Тьоткіного.

Натомість бої на Бєлгородщині у 2024 – 2025 роках слід розглядати як складник Курської операції. Той напрямок був нашим правим флангом, і саме там наші підрозділи виконали головне завдання – відтягнули на себе значні сили противника, чим забезпечили час для підготовки оборони в Сумській області,

– заявив Манько "Бабелю".

Однак все ж прикордоння Сумщини виявилося не надто готовим до оборони. І хоч дехто намагався це пояснити тим, що нібито створення фортифікацій у прикордонних селах було ризикованим, та все ж Сили оборони прорвалися вглиб Росії на близько 30 – 35 кілометрів. Тобто села Юнаківка, Басівка, Новеньке та інші нині окуповані населені пункти були фактично в тилу. Тоді можливостями підготувати оборону не скористалися, про що свідчили "зуби дракона" у Юнаківці. Через це доводилося вдаватися до проривів у Бєлгородську область чи до штурмів того ж Тьоткіного, аби виграти час і виправити помилки.

Просування росіян на Сумщині було стрімким і все виглядало так, що от-от загарбник зайде у місто Хотінь, а звідти – шлях до Сум. На "погашення" пожеж відправили майже усі штурмові полки, які змогли стабілізувати лінію зіткнення та навіть повернути під контроль кілька сіл. Але "пожежа" розгорілася на Сході – під Добропіллям, на Дніпропетровщині та Запоріжжі, тому "пожежників" відправили уже туди.

Тобто може скластися враження, що Штурмові війська – лояльна "пожежна" бригада, яка прибуває на ту чи іншу ділянку фронту виправляти "косяки". Бо, наприклад, та ж Дніпропетровщина теж виявилася не повністю готовою до боїв, про що свідчать просування росіян в напрямку Покровського. Та і загалом Новопавлівський, а тепер Олександрівський напрямок, довгий час був найкритичнішим за темпами просувань ворога.



Російські війська зайшли на 17 кілометрів вглиб Дніпропетровщини / Карта DeepStateMAP

У створення Штурмових військ є як прихильники, так і противники. Зокрема причиною побоювань щодо виділення Штурмових військ в окремий рід військ, яким він зараз не є, ставить під питання подальшу долю Десантно-штурмових військ.

Однак Валентин Манько каже, що завдання ДШВ і Штурмових військ відмінні, тому існування одного роду не заперечує існування іншого. Якщо ДШВ мають повний арсенал, зокрема, для механізованих штурмів та великих операцій, то Штурмові війська залишатимуться "пожежниками" та будуть вибудовані так, щоб перекидання з однієї ділянки на іншу відбувалося максимально оперативно. Ба більше, Манько каже, що у нього чудові стосунки з командувачем ДШВ Олегом Апостолом.



Олег Апостол / Фото 95-ї ОДШБр

Щоправда, коли завершиться формування Штурмових військ, то штурмові підрозділи бригад ДШВ перейдуть до нового роду військ, тобто мали б перейти у підпорядкування Манька.

Однак що буде зі Штурмовими військами після перших ймовірних кадрових змін у вигляді заміни командувача і хто ним стане – покаже час.