Полковник Валентин Манько был едва ли не самым обсуждаемым украинским офицером прошлого года. Особое внимание к себе он привлек, когда президент Владимир Зеленский в августе 2025 года анонсировал создание Штурмовых войск в ВСУ. Командующим новой структуры стал основатель и командир 33-го штурмового полка Валентин Манько. До августа 2025 года он фактически руководил частью штурмовых подразделений – пятью полками, бригадой и отдельными штурмовыми батальонами. Они и стали основой новых Штурмовых войск.
Несмотря на звание "Героя Украины" и многолетнюю военную службу, фигура Манько вызывает немало вопросов, в том числе и из-за его бэкграунда. А еще, сразу после объявления о создании Штурмовых войск, полковник оказался в эпицентре нескольких скандалов. Сначала из-за российской музыки, потом – из-за публикации военных карт, которые могли быть секретными.
Вечером 9 февраля появились сообщения, что Валентина Манько могли снять с должности командующего Штурмовых войск. Сейчас официального подтверждения нет, а в Генштабе нам эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Так кто же такой Валентин Манько, каков его военный путь, почему его кандидатуру на командующего Штурмовых войск критиковали и какие скандалы были вокруг полковника – рассказывает 24 Канал.
Русская музыка и тайные карты в соцсетях: скандалы вокруг Манько
Активные обсуждения о Маньке начались более полугода назад. Тогда на фоне разговоров о его назначении руководителем Штурмовых войск, военные и активисты начали обращать внимание на сообщения полковника в соцсетях.
Так, бывший начальник штаба "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич в октябре 2025 года опубликовал пост о Валентине Манько и подсветил, как тот снимал видео под российские песни, и особо это не скрывал, потому что ролики были в открытом доступе на его страницах в соцсетях.
В тиктоке Манько снимал видео с маской "Кто ты из "Слово Пацана". А это, напомним, российский сериал, созданный уже во время полномасштабной войны.
На волну хейта Валентин Манько отреагировал, сняв еще один ролик, но под песню уже покойного Степана Гиги "Золото Карпат", в котором насмешливо спросил своих хейтеров, достаточно ли он уже украинец. А видео под русские песни Манько объяснил "контузией".
И если бы на этом все затихло. Прошло всего несколько дней, как Манько снова оказался в эпицентре нового скандала – в соцсетях он опубликовал кадры со своей работы, на которых видно карты с грифом допуска "секретно", то есть их публикация запрещена.
Кадры из TikTok Валентина Манько / Скриншот Сергея Стерненко
Хотя сам Манько в комментарии Суспильному заявил, что на самом деле эти карты не являются секретными и это его собственные отметки. Более того, позже он опубликовал карты отдельно, чтобы "все могли рассмотреть".
Манько опубликовал карту в комментариях / Скриншот с телеграм-канала Сергея Стерненко
Однако полковника все же раскритиковали военные и представители общественности за распространение секретных карт. Командир отдельного батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов обвинил Манько в распространении ложной информации.
Посмотрел видеодоклад об обстановке на фронте от полковника Манько. Не могу осознать, что этого человека рассматривают как кандидата на должность командующего штурмовых войск. Боюсь, что Александр Станиславович Сырский воспринимает ситуацию, описанную в этом докладе, как реальную,
– заявлял тогда Филимонов.
Но в Генштабе ВСУ в ответ на запрос Общественного заявили, что карты, которые опубликовал Манько, не раскрывают информацию с ограниченным доступом. Казалось бы, история закончилась, но 3 ноября Богдан "Тавр" Кротевич опубликовал еще одно свидетельство относительно карт.
По словам Кротевича, 31 августа 2023 года Манько опубликовал фото боевой карты, вероятно, нанесенной в системе "Крапива". На этих картах видно позиции противника в Курской области и позиции Сил обороны в приграничье Сумской области. Там видно, что в селе Басовка есть позиции, а в Новеньком – нет.
По состоянию на сейчас эта территория оккупирована противником. По состоянию на 31.08.2023 она оккупированной не была. Это означает, что противник мог воспользоваться этой информацией для определения расположения сил обороны Украины – чтобы нанести туда удары любыми средствами,
– писал Кротевич.
Карта, которую опубликовал Манько / Фото с телеграмм-канала Богдана Кротевича
В то же время экс-начальник штаба "Азова" уверен, что Генеральный штаб закрывает глаза на действия Манько умышленно и это происходит по приказу Главкома ВСУ Александра Сырского.
Более того, по словам Кротевича, дело должно было бы рассматривать Государственное бюро расследований. Однако никаких уголовных дел против Манько в ГБР до сих пор не возбуждали.
А само видео, кстати, со страницы полковника давно исчезло.
Кто ликвидировал Интернациональные легионы и причастен ли к этому Манько?
Осенью прошлого года в ВСУ начался процесс ликвидации Интернациональных легионов. Как заявили в Сухопутных войсках ВСУ – легионы выполнили свою миссию. Иностранцам, которые проходят службу в Украине, выразили благодарность и заверили, что они могут подписывать новые контракты и выбирать подразделения и должности по своему усмотрению.
Иностранные военнослужащие, которые заключают контракт с Вооруженными Силами Украины, и в дальнейшем будут иметь возможность проходить службу в соответствии со своей профессией, опыта и подготовки. Их боевой опыт будет интегрирован в подразделения, где он может обеспечить наибольшую пользу для выполнения задач обороны государства,
– говорилось в заявлении Сухопутных войск.
Однако сразу же появилась информация, что иностранных бойцов переведут в... Да, в Штурмовые войска. Это в определенной степени и подтвердил подполковник Андрей Спивак – заместитель командира артиллерии 2-го Иностранного легиона в интервью "Украинской правде". Поэтому появилось немало обвинений в адрес Манько, что якобы именно он инициировал ликвидацию Интернациональных легионов.
Однако Валентин Манько всячески этот факт отрицал, мол, Штурмовые войска не является частью Сухопутных войск, которые проводят реформу и ликвидируют Интернациональные легионы. В то же время полковник отметил, что и в его полках есть иностранцы, которые служат не один год.
Знакомство с Сырским и первые обвинения
Военная карьера полковника Валентина Манько началась еще в 2014 году. Тогда еще аграрный бизнесмен Манько решил продать свою сельхозтехнику для того, чтобы закупить военное снаряжение и создать добровольческую группировку. Впоследствии же Манько стал частью Добровольческого Украинского корпуса "Правый сектор", где был заместителем командира.
Как вспоминал Манько в более поздних интервью, именно в зоне АТО он познакомился с Александром Сырским, который сейчас является Главнокомандующим ВСУ. Знакомство произошло якобы во время обороны Дебальцево, которой руководил Сырский. Уже во время обороны Киева в 2022-м Сырский и Манько снова начали сотрудничать, но об этом позже.
Валентин Манько и Александр Сырский на Донбассе, 2025 год / Фото из соцсетей Валентина Манько
Интересным эпизодом является то, что участник самообороны Великой Новоселки Донецкой области и фермер Александр Потуга обвинил Валентина Манько и его подразделение в похищении и грабеже. По словам Потуги, подчиненные Манько дважды похищали его и украли 200 тонн урожая и сельхозтехнику с предприятия "Скиф". Зато сам Манько в нынешних интервью заявляет, что Потугу вообще не знает и видел его только тогда, когда фермера задерживала полиция.
Александр Потуга, который заявил, что Манько дважды похищал его / Фото "Наши деньги"
Я этого человека видел дважды в жизни. Его задерживала полиция. Каким образом я к этому был причастен, я не знаю. Он был членом партии УКРОП. Мы можем его взять и сказать: "Пойдем на полиграф, скажешь, было такое или не было". Но это все политическая махинация. И если бы что-то было – за 11 лет должны были бы какие-то дела возбудить,
– сказал Манько в интервью "Бабелю".
Однако в 2015 году уголовное дело таки было, а Валентина Манько объявили в розыск по обвинению в совершении разбоя, направленного на завладение имуществом в особо крупных размерах. Уголовный кодекс предусматривает за это наказание в виде заключения от 8 до 15 лет. Манька в розыск объявил даже Интерпол, но дело вскоре неожиданно закрыли.
Закрытое уголовное дело или как Манько связан с Корбаном?
Почему уголовное дело против Валентина Манько закрыли – неизвестно, однако сам полковник утверждает, что никаких подозрений не получал.
В то же время сестра бизнесмена и бывшего основателя партии УКРОП Геннадия Корбана заявляла, что дела против Манько закрыли, поскольку он согласился свидетельствовать против ее брата. Бывшего руководителя аппарата Днепропетровской ОГА Корбана судили за похищение Сергея Рудика и по подозрениям в организации преступной группировки и хищении имущества.
Геннадий Корбан / Фото Центр.ТВ
Председатель политсовета УКРОПа Андрей Денисенко в декабре 2015 года обнародовал переписку якобы Валентина Манько с первым заместителем председателя "Блока Петра Порошенко" Игорем Кононенко. Переписка якобы доказывает, что дело полковника закрыли именно за показания против Корбана.
Денисенко также заявил, что якобы Манько скрывался от следствия по делу "Скифа" за рубежом и вернулся только когда получил гарантии, в частности от Кононенко. А пока он находился за границей, ему якобы помогала сестра Геннадия Корбана, против которого он потом свидетельствовал.
Скриншоты, которые обнародовал Денисенко в декабре 2015 года
В частности из-за дела Корбана имя Валентина Манько впервые зазвучало в медиа на широкую общественность. Это имело свои последствия в 2018 году. Сейчас же историю с Корбаном Манько предпочитает не комментировать.
О Корбане я не хочу ничего говорить. Это были личные оскорбления, и кто кого там поливал грязью – оно уже никому не интересно,
– говорил Манько в интервью "Бабелю".
Как Манько "победил", но так и не стал главой Госагентства по делам ветеранов?
В январе 2018 года Национальное агентство по вопросам государственной службы сообщило, что Валентин Манько победил в конкурсе на должность главы Государственного агентства по делам ветеранов и участников АТО. Впоследствии эта структура переросла в известное нам Министерство по делам ветеранов.
Как пишет "Украинская правда", тогда главным конкурентом Манько был ныне покойный Виталий Баранов – один из участников обороны Донецкого аэропорта. В первом этапе конкурса на должность именно Баранов был лидером. Но потом в Нацагенстве сказали, что "киборг" не справился с задачей второго этапа. В то же время Баранов был убежден, что все было подстроено для победы Манько.
Виталий Баранов умер 8 октября 2023 года возле Северска Донецкой области / Фото АрмияInform
Уже через 2 дня после объявления победителя конкурса в Киевском городском дворце ветеранов собрались активисты, чтобы выступить против кандидатуры Манько. В то же время без 5 минут глава Госагентства рассказывал медиа о своих планах на должности – наладить систему помощи участникам АТО, создать реабилитационные центры и электронный реестр ветеранов.
Валентин Манько / Фото из соцсетей полковника
Однако победителя конкурса должен был утвердить Кабмин. Под давлением общественности это назначение так и не произошло и Манько не возглавил Государственное агентство по делам ветеранов и участников АТО.
Как Манько служил в ГУР, возглавил 33-й штурмовой полк и стал "Героем Украины"?
Валентин Манько в более поздних интервью рассказывал, что вместе с товарищами, с которыми был знаком со времен АТО, готовился к полномасштабной войне. 24 февраля 2022 года они отвезли свои семьи на Запад Украины и вернулись в Киевскую область, где присоединились к Главному управлению разведки Минобороны. Но впоследствии Манько оставил ряды ГУР МО. Говорит, что причиной стало то, что ему там не было места, потому что в его подразделении становилось все больше людей.
Валентин Манько с товарищами в первые недели вторжения / Фото из соцсетей Валентина Манько
Хотя народный депутат Марьяна Безуглая утверждает, что Манько якобы выгнали из ГУР МО из-за его действий против руководства спецподразделения KRAKEN. А еще нардеп утверждает, что у главы Штурмовых войск якобы поддельное офицерское звание.
Еще одна версия того, почему Манько ушел из ГУР МО – отстранение после служебного расследования по срыву операций. Но эту версию полковник отрицает.
Все операции, которые были у нас спланированы, – выполнены от А до Я. Я с 2014 года был в боях множество раз. Это был Донецкий аэропорт, Иловайск, Пески и много-много разных направлений. Все они были успешны. Нет ни одной такой операции, где бы мы что-то профукали. Я всегда сам участвовал в тех операциях. Поэтому интересно, кто такое сказал. Я не думаю, что кто-то из командующих может обо мне что-то такое сказать. Ну, завистливые люди могут что-то наплести,
– заявил Манько "Бабелю".
Так или иначе, но после ГУР МО и ранения, которое он получил во время одной из операций, информация о которой засекречена, Манько возглавил 33-й штурмовой полк. В общем подразделение Манько было привлечено к операциям в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской области.
А в 2024 году, соответствии с указом президента Владимира Зеленского, Валентин Манько получил звание "Герой Украины" с орденом "Золотая Звезда". Награду Манько получил за действия своих подразделений во время Курской операции.
Как Манько стал командиром штурмовых войск?
Снова в инфополе Валентин Манько появился в августе 2025 года, когда появилось объявление о создании Штурмовых войск, которые он, собственно, и возглавил. Однако это решение критиковали представители общественности и военнослужащие по трем причинам:
- в ВСУ существуют Десантно-штурмовые войска;
- прошлое Манько;
- соратники нового командующего – Сергей "Боцман" Коротких и Алексей "Сталкер" Свинаренко.
Кто такие "Боцман" и "Сталкер"?
Сергей "Боцман" Коротких – в прошлом гражданин России и студент школы белорусского КГБ, член неонацистских организаций в России. В 2014 году перебрался в Украину, стал командиром разведывательной роты "Азова". За несколько месяцев из рук Петра Порошенко получил украинский паспорт. А после был известен неоднозначными заявлениями о "внешнем управлении Украиной" и "соросят", а также его связывают с ворами в законе, такими как Надори Асоян. "Боцман" стал заместителем Манько в Штурмовых войсках.
Алексей "Сталкер" Свинаренко – в прошлом был руководителем праворадикальной организации "Национальное сопротивление", которая известна нападениями на участниц Марша женщин и журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного в 2021 году. Интересно, что нападение на журналиста Свинаренко совершил вместе с Михаилом Шаланкевичем – российским неонацистом. Это произошло под стенами суда в Киеве, где рассматривали апелляцию по делу белорусского анархиста Алексея Боленкова. "Сталкер" стал представителем Управления штурмовых подразделений.
Однако Валентин Манько имеет объяснение всем трем пунктам. По его словам, задачи ДШВ и Штурмовых войск будут отличными, его прошлое – то были политические баталии, а такие личности, как "Боцман" – профессиональные военные, которые доказали свою невиновность.
Сергей "Боцман" Коротких / Фото из соцсетей
В свое подчинение Манько получил несколько подразделений. Речь идет именно о штурмовых полках, которые уже называют "пожарными", которых отправляют туда, где ситуация становится крайне тяжелой и надо ее стабилизировать.
А свое назначение Манько объяснял так:
Ребята меня поддерживают на этой должности, главком понимает, командующие, верховный главнокомандующий. Я не являюсь чьим-то кумом, сватом или братом. У меня большой опыт. Видимо, по результатам работы и выбрали. Я постоянно на линии фронта. За этот год я несколько раз был дома на пару дней, и тоже не по доброй воле, а по здоровью. Я живу войной.
В то же время журналистка и военный корреспондент Анна Калюжная заявляла, что в полках и батальонах в подчинении Манько огромные потери, которые восстанавливают по мобилизации.
Один офицер в Донецкой области, докладывая своему командиру об обстановке, сказал об одном из этих полков: "Господин командир, у нас без изменений. Штурмовой полк Х и дальше убивает своих людей". Мне показывали один из заездов в уже захваченное врагом село на бронированной технике – единица за единицей – штурмовиков одного из таких полков, и, к сожалению, иначе, чем описал этот офицер, описать трудно,
– заявила Калюжная.
Позже с журналисткой сконтактировал сам Валентин Манько, который опроверг информацию об огромных потерях штурмовых полков в его подчинении.
В то же время экс-начальник штаба "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич заявлял, что потери штурмовых полков несоизмеримы с потерями профессиональных бригад ,и если бы бригады получали такое пополнение, как полки Манько, то ситуация на фронте была бы другой.
"Гвардия Сырского" или почему появляются Штурмовые войска?
Штурмовые войска называют не только пожарными, но и "Гвардией Сырского". Самое первое – на беретах штурмовых войск красуется барс. И позывной главкома Сырского – "Барс". Хотя это скорее теория заговора.
Однако Манько в довольно хороших отношениях с Александром Сырским, они работали вместе в зоне АТО и во время обороны Киева. А это может означать лояльность, что важно на фоне того, что отдельные командиры бригад выступают против некоторых приказов или планов Главкома.
Например, один из самых известных кейсов – Эмиль Ишкулов, экс-командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В июле 2024 года его сняли с должности, против чего выступали его подчиненные. Баталии разворачивались накануне начала Курской операции Сил обороны. Ишкулов выступал против операции, поэтому как результат – комбрига перевели на должность заместителя, а заместитель стал командиром.
Эмиль Ишкулов / Фото 80-й ДШВ
Также против приказов высшего командования выступил комбат 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин. По его словам, приказы приводили к потерям в ходе Курской операции. Бойцы 47-й ОМБр были привлечены не только в Курской области, но и в Белгородской области, однако прорыв там не дал никаких результатов. Позже Ширшин объяснил, что сделал заявление публично, потому что все его обращения высшее командование игнорировало.
Выполняя задачи в Курской области и украинско-российской границе, столкнулся с задачами, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав на высокую вероятность неоправданных потерь. Это произошло неоднократно, без учета предыдущего трагического опыта. Со стороны батальона и рот принимались все возможные меры для недопущения этих потерь,
– такое заявление сделал Ширшин.
Александр Ширшин / Фото "Новинарня"
Завершение Курской операции оставило неприятное послевкусие, поскольку россиянам внезапно удалось провести наступательную кампанию и почти восстановить контроль над Курской областью, при этом украинская оборона в Сумской области оказалась не готовой, о чем свидетельствовали кадры из села Юнаковка возле КПП "Суджа", где "зубы дракона" были просто на куче, с тех пор, как их туда завезли и вплоть до вторжения туда российских войск.
Однако Валентин Малько один из немногих, кто полностью адвокатирует операцию в Курской области и, несмотря на все, называет ее полностью успешной, ведь, по словам полковника, россияне планировали наступательные операции по всему фронту. И именно вторжение Сил обороны в Курскую область изменило эти замыслы. В то же время, по словам Манько, когда зимой 2025 года операция начала проваливаться, штурмовых полков там уже не было, а действиями там руководили ДШВ.
А упомянутые бои в Белгородской области, которые вызвали критику со стороны Ширшина в адрес высшего командования, Манько назвал частью Курской операции, которая была нужна для подготовки Сумской области к обороне. Такая же цель была в штурмах Теткино.
Зато бои в Белгородской области в 2024 – 2025 годах следует рассматривать как составляющую Курской операции. То направление было нашим правым флангом, и именно там наши подразделения выполнили главную задачу – оттянули на себя значительные силы противника, чем обеспечили время для подготовки обороны в Сумской области,
– заявил Манько "Бабелю".
Однако все же приграничье Сумской области оказалось не слишком готовым к обороне. И хотя некоторые пытались это объяснить тем, что якобы создание фортификаций в приграничных селах было рискованным, и все же Силы обороны прорвались вглубь России на около 30 – 35 километров. То есть села Юнаковка, Басовка, Новенькое и другие ныне оккупированные населенные пункты были фактически в тылу. Тогда возможностями подготовить оборону не воспользовались, о чем свидетельствовали "зубы дракона" в Юнаковке. Поэтому приходилось прибегать к прорывам в Белгородскую область или к штурмам того же Теткино, чтобы выиграть время и исправить ошибки.
Продвижение россиян в Сумской области было стремительным и все выглядело так, что вот-вот захватчик зайдет в город Хотень, а оттуда – путь в Сумы. На "погашение" пожаров отправили почти все штурмовые полки, которые смогли стабилизировать линию соприкосновения и даже вернуть под контроль несколько сел. Но "пожар" разгорелся на Востоке – под Добропольем, в Днепропетровской и Запорожской областях, поэтому "пожарных" отправили уже туда.
То есть может сложиться впечатление, что Штурмовые войска – лояльная "пожарная" бригада, которая прибывает на тот или иной участок фронта исправлять "косяки". Потому что, например, та же Днепропетровская области тоже оказалась не полностью готовой к боям, о чем свидетельствуют продвижение россиян в направлении Покровского. Да и вообще Новопавловское, а теперь Александровское направление, долгое время было самым критическим по темпам продвижений врага.
Российские войска зашли на 17 километров вглубь Днепропетровской области / Карта DeepStateMAP
У создания Штурмовых войск есть как сторонники, так и противники. В частности причиной опасений относительно выделения Штурмовых войск в отдельный род войск, которым он сейчас не является, ставит под вопрос дальнейшую судьбу Десантно-штурмовых войск.
Однако Валентин Манько говорит, что задачи ДШВ и Штурмовых войск отличные, поэтому существование одного рода не отрицает существование другого. Если ДШВ имеют полный арсенал, в частности, для механизированных штурмов и крупных операций, то Штурмовые войска будут оставаться "пожарными" и будут выстроены так, чтобы переброска с одного участка на другой происходила максимально оперативно. Более того, Манько говорит, что у него прекрасные отношения с командующим ДШВ Олегом Апостолом.
Олег Апостол / Фото 95-й ОДШБр
Правда, когда завершится формирование Штурмовых войск, то штурмовые подразделения бригад ДШВ перейдут к новому роду войск, то есть должны были бы перейти в подчинение Манько.
Однако что будет со Штурмовыми войсками после первых вероятных кадровых изменений в виде замены командующего и кто им станет – покажет время.