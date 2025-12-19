Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції у Варшаві з президентом Польщі Каролем Навроцьким, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Де розмістять "Орешник"?

Володимир Зеленський повідомив, що зараз завершується переміщення російського "Орешника" на територію Білорусі.

Ми розуміємо, де буде розміщення. Ми цю інформацію передаємо нашим партнерам,

– наголосив глава держави.

За його словами, країни самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як їм на це реагувати.

Під час пресконференції Зеленський також закликав партнерів запровадити санкції проти підприємств, які постачають Росії компоненти, необхідні для виготовлення ракетного комплексу.

Ми просили, щоб наші партнери застосували санкції проти компаній, які знаходяться як на європейському континенті, так і на інших континентах, компаній, які продають компоненти через треті країни, які підходять до "Орешників",

– пояснив президент України.

Довідка. Міжконтинентальна балістична ракета "Орешник" максимально може летіти на понад 5 тисяч кілометрів. Вона є модифікованою версією старих радянських розробок. Росія вперше використала її по Дніпру у листопаді 2024 року.

"Орешник" у Білорусі: що відомо?