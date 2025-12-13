Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Читайте також У ГУР окреслили ракетний арсенал Росії, чим спростували заяви США про збільшення виробництва

Що росіяни збираються робити з "Орешником"?

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко розповів про плани ворога. За його словами, росіяни зараз розглядають варіанти модернізації ракети "Орешник" з метою посилення потенціалу ураження бойової частини у ядерному спорядженні.

Розвитку цієї програми надають особливого значення, про що свідчить передбачене пріоритетне фінансування з Фонду національного добробуту Росії.

Як зазначив Іващенко, у серійному виробництві "Орешника" беруть участь понад 50 підприємств російського військово-промислового комплексу. Серед них: НДІ командних приладів, ЦНДІ суднобудівного машинобудування, АТ Краснодарський приладовий завод "Каскад", АТ "Калугаприлад", АТ "Калузький електромеханічний завод", АТ "Прибій", АТ НДІ "Солітон" та АТ Науково-дослідний інститут технічних систем "Сінвент".

Довідка. "Орешник" є модифікацією міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", розробка якої розпочалася з початку 2000-х років. Ключова відмінність полягає в кількості ступенів: "Орешник" має двоступеневу конструкцію, тоді як "Ярс" – триступеневу.

"Орешник" вже у Білорусі?