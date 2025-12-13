Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Читайте також У ГУР окреслили ракетний арсенал Росії, чим спростували заяви США про збільшення виробництва
Що росіяни збираються робити з "Орешником"?
Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко розповів про плани ворога. За його словами, росіяни зараз розглядають варіанти модернізації ракети "Орешник" з метою посилення потенціалу ураження бойової частини у ядерному спорядженні.
Розвитку цієї програми надають особливого значення, про що свідчить передбачене пріоритетне фінансування з Фонду національного добробуту Росії.
Як зазначив Іващенко, у серійному виробництві "Орешника" беруть участь понад 50 підприємств російського військово-промислового комплексу. Серед них: НДІ командних приладів, ЦНДІ суднобудівного машинобудування, АТ Краснодарський приладовий завод "Каскад", АТ "Калугаприлад", АТ "Калузький електромеханічний завод", АТ "Прибій", АТ НДІ "Солітон" та АТ Науково-дослідний інститут технічних систем "Сінвент".
Довідка. "Орешник" є модифікацією міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", розробка якої розпочалася з початку 2000-х років. Ключова відмінність полягає в кількості ступенів: "Орешник" має двоступеневу конструкцію, тоді як "Ярс" – триступеневу.
"Орешник" вже у Білорусі?
Москва може розгорнути ракету "Орешник" в Білорусі. Наразі Росія і Білорусь розбудовують військові об'єкти для пускової установки, систем спостереження та зв'язку, що є елементами загальної системи.
За словами Олега Іващенка, навіть у разі розміщення "Орешника" на території Білорусі Мінськ не матиме жодних прав і повноважень на його застосування. Це пов'язано з тим, що ракета перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення Росії.
Розміщення "Орешника" на білоруській території продиктоване бажанням посилити шантаж Європи та європейських країн. До того ж Росія намагається убезпечити "Орешник" від ураження.