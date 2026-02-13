Информация о розыске Ростислава Шурмы и его брата появилась на сайте МВД.
Что известно о деле Ростислава Шурмы?
21 НАБУ и САП разоблачили преступную группу на хищении средств по "зеленому" тарифу на ВОТ Запорожской области.
Всего в деле фигурируют 9 человек, среди них – экс-заместитель председателя Офиса Президента Ростислав Шурма и его брат Олег.
Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 141,3 миллиона гривен.
Как установило следствие, еще в 2019 – 2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета (еще до назначения на должность в ОП), его родной брат и доверенное лицо установили контроль над группой предприятий, производивших электроэнергию на солнечных электростанциях, расположенных в Васильевском районе Запорожской области.
После оккупации части региона солнечные электростанции потеряли связь с энергосистемой Украины. Несмотря на это, подконтрольные подозреваемым компании продолжали декларировать производство электроэнергии и получать за нее выплаты по "зеленому" тарифу.
Обоим братьям объявили подозрения в растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в отмывании незаконного имущества.
- Напомним, что Ростислав Шурма заявлял, что не планирует возвращаться в Украину, но готов сотрудничать со следствием дистанционно. Экс-заместитель председателя Офиса говорил, что не видит своей вины и требует справедливого суда.
- 25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии, и позже эту информацию подтвердили немецкие издания.