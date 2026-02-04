О позиции относительно уголовного дела против себя Шурма написал пост в Фейсбуке.

Что сказал Ростислав Шурма относительно подозрения и выезда из Украины?

Бывший чиновник Офиса Президента Шурма выехал в Германию, вероятно, еще в 2023 году. По его словам, от следствия он не скрывается. Правоохранители знают, что Ростислав Шурма находится за рубежом. При этом подозреваемый сам просил, чтобы участвовать во всех процессуальных действиях с помощью видеоконференции или дипломатических учреждений Украины. Возвращаться в Украину Шурма не собирается.

Все мои актуальные контактные данные, адрес проживания и контакты моих защитников предоставлены правоохранительным органам. Я рассчитываю, что эти обращения будут рассмотрены с соблюдением требований закона и с уважением к моему праву на защиту,

– отметил Ростислав Шурма.

Экс-чиновник добавил, что своей вины в любом преступлении он не видит и убежден, что не совершал никаких противоправных действий. Шурма готов отстаивать свою позицию в соответствии с законом.

Ростислав Шурма считает, что производство сопровождается выборочным и политически мотивированным давлением. Поэтому он требует беспристрастного расследования и справедливого суда.

В чем подозревают Шурму?

В январе правоохранители узнали о схеме завладения средствами, которые были предназначены для выплат по "зеленому" тарифу. Он был создан для предприятий, которые расположены на временно оккупированной части Запорожской области. Это дело начали расследовать в частности с помощью журналистского расследования Bihus.Info. Именно в медиа говорилось о том, что владельцами солнечных панелей на ВОТ оказались знакомые Ростислава Шурмы.

Стоит отметить! Нардеп Ярослав Железняк в эфире 24 Канала рассказал, что во время войны именно Ростислав Шурма руководил энергетикой. Вероятно, именно он координировал все процессы и имел решающее влияние на принятие решений.

Что предшествовало?