Народный депутат Ярослав Железняк в эфире 24 Канала заявил, что в системе сохранялось влияние людей, связанных с Тимуром Миндичем. Он отметил, что отдельные участники этих процессов и дальше принимали решения, несмотря на публичные факты и расследования.

Кто фактически отвечал за энергетику во время войны?

Депутат заявил, что во время полномасштабной войны управление энергетикой было сосредоточено не только в пределах формальной правительственной структуры. По его словам, ключевую роль играл конкретный человек, который фактически координировал энергетическое направление и имел решающее влияние на принятие решений.

Заметьте! Речь идет о Ростиславе Шурме, который работал заместителем руководителя Офиса Президента и курировал экономическое и энергетическое направления. Именно его роль в системе принятия решений, по словам депутата, стала ключевой для понимания того, как фактически работало управление энергетикой во время войны.

Мы сейчас говорим о человеке, который почти три года полномасштабной войны официально и неформально отвечал за всю энергетику. Ростислав Шурма – это человек Миндича,

– отметил Железняк.

Он добавил, что такая конфигурация влияния объясняет, почему ответственность за состояние энергетики не всегда совпадала с должностными полномочиями. По его мнению, именно связь с Тимуром Миндичем была ключевым фактором в этой системе принятия решений.

Солнечные станции на оккупированных территориях

Депутат подробно остановился на эпизоде с солнечными электростанциями, которые оказались на оккупированных территориях. По его словам, эти объекты были связаны с тем же человеком, который отвечал за энергетику, и именно вокруг них возникло больше всего вопросов.

Вниманию! НАБУ сообщило о разоблачении коррупционной схемы, по которой предприятия на временно оккупированной территории декларировали производство электроэнергии и получали средства по "зеленому тарифу", хотя фактической генерации не было. В деле девять подозреваемых, среди которых – экс-заместитель руководителя ОП. По словам нардепа Ярослава Железняка, речь идет именно о Ростиславе Шурме. Общая сумма убытков, по данным следствия, составляет 141,3 миллиона гривен.

Он отметил, что история с этими станциями имеет подтверждение в материалах антикоррупционных органов.

Эта электроэнергия не просто шла каким-то оккупантам, а шла на промышленные предприятия, которые обеспечивали работу военного производства России,

– подчеркнул Железняк.

Он пояснил, что, несмотря на оккупацию территорий, эти станции продолжали работать, а за произведенную электроэнергию, по его словам, выставлялись счета с компенсацией по зеленому тарифу из украинского бюджета. Депутат отметил, что речь идет о сотнях миллионов гривен в 2022 – 2023 годах, в период наибольшего напряжения для государственных финансов.

Почему фигурант оставался в наблюдательном совете "Нафтогаза"?

Депутат обратил внимание, что несмотря на все эти факты Ростислав Шурма длительное время оставался представителем государства в наблюдательном совете "Нафтогаза". Он пояснил, что это происходило уже после публичных скандалов и журналистских расследований, а сама информация не была закрытой или сложной для проверки. По его словам, решение о пребывании этого человека в наблюдательном совете принимали сознательно.

Зная все эти детали, он все это время был представителем государства от правительства в крупнейшей энергетической компании Нафтогаз. Его уволили только в начале этого года,

– отметил нардеп.

Даже во время скандала, который получил название Миндичгейт, он оставался членом наблюдательного совета. По его мнению, это ставит отдельный вопрос об ответственности тех, кто принимал кадровые решения и позволял сохранять влияние в стратегической компании.

У нас те же самые люди с теми же самыми связями делают то же самое, и как-то правительство не может с этим ничего сделать,

– подытожил Железняк.

Он добавил, что для понимания этой ситуации не надо быть расследователем, потому что связи и фамилии уже были публичными. По его мнению, главный вопрос сейчас в том, почему после скандала не произошло реальной перезагрузки.

