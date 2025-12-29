Об этом проинформировал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает 24 Канал.

Что известно об отстранении Шурмы от Наблюдательного совета "Нафтогаза"?

Решение приняли на основании личного заявления Шурмы об увольнении. Он занимал должность в наблюдательном совете "Нафтогаза" с 24 января 2023 года.

Сейчас бывший заместитель руководителя Офиса Президента находится за пределами Украины. Ростислава Шурму уволили с должности заместителя главы ОП в августе 2024 года. Тогда нардеп Ярослав Железняк утверждал, что Шурму уволили "из-за позиции партнеров и откровенной коррупции"

Заметим, 18 ноября Кабинет Министров Украины принял постановление об объявлении открытого конкурса на замещение должностей членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Правительство поставило план полностью сформировать обновленный состав наблюдательного совета компании до 20 января 2026 года.

